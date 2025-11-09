'क्योंकि उनकी शादियों में मैं…', राखी सावंत बोलीं इसलिए अंबानी उन्हें नहीं करते इनवाइट

संक्षेप: राखी सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बचपन के संघर्ष के दिनों को याद किया। राखी ने बताया कि कैसे वो और उनकी मां केटरिंग का काम करती थीं। इसी के साथ राखी ने बताया क्यों उन्हें अंबानी की शादियों में बुलाया नहीं जाता है।

बॉलीवुड में आइटम गर्ल नाम से फेमस राखी सावंत का बचपन काफी संघर्ष से भरा रहा है। उन्होंने घर के लिए पैसे कमाने के लिए बहुत से छोटे-मोटे काम किए हैं। हाल ही में राखी सावंत से उनके बचपन के दिनों के बारे में सवाल हुआ। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए राखी सावंत काफी इमोशनल हो गईं। साथ ही, उन्होंने बताया क्यों उन्हें अंबानी की शादियों में नहीं बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अंबानीयों को उन्हें छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए।

राखी ने याद किया बचपन बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि उस राखी (बचपन की बात करते हुए) ने बहुत पापड़ बेले, बहुत मार खाई। राखी सावंत ने कहा, “मेरा बचपना बहुत गंदा गया। जिस इंसान का बचपन अच्छा होता है उसकी सारी जिंदगी अच्छी होती है। जिस इंसान का बचपन अच्छा नहीं होता उसकी पूरी जिंदगी खराब होती है।”

केटरिंग का काम करती थीं राखी सावंत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राखी सावंत ने कहा, "आज मुझे अंबानी लोग क्यों नहीं बुलाते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी… क्योंकि उनकी शादियों में मैं केटरिंग क्लासेस में खाना परोसती थी। उनकी शादियों में मैं प्लेटे धोती थी। हर दिन 100 रुपये मिलता था।"

शादियों से चोरी करती थीं मिठाई राखी ने कहा कि वो लोग बहुत गरीब थे। उनकी मां ईंट पर खाना बनाती थीं। वो 8 साल की थीं तब उनकी मां को किसी ने कहा कि अपनी बेटियों को केटरिंग के लिए भेजो। राखी ने कहा कि ऐसी शादियों से वो मिठाइंया चोरी कर के लाती थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी मिठाइयां देखी भी नहीं थीं। उन्होंने कहा कि हम इनके बर्तन धोते थे। राखी ने कहा कि उनके जैसी करोड़ों गरीब लड़कियां हैं जो ऐसे-ऐसे काम करके आगे बढ़ी हैं।