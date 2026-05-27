राखी सावंत को मारने के लिए शख्स ने निकाल ली थी बंदूक, बताया आदमियों के लिए प्राइवेट शोज में करती थीं डांस
राखी सावंत ने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में अपने पुराने वक्त को याद किया। उन्होंने बताया कैसे वो पैसे कमाने के लिए प्राइवेट शोज में डांस किया करती थीं।एक बार ऐसे ही किसी शो के दौरान उन्होंने एक आदमी के सिर पर बोतल फोड़ दी थी।
फिल्म इंडस्ट्री में आइटम गर्ल के नाम से फेमस हुईं राखी सावंत ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने उन दिनों को याद किया जब उनके पास काम नहीं था और वो गरीबी में जीवन काट रही थीं। राखी ने बताया कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने आदमियों के लिए प्राइवेट शोज किए। ऐसे ही एक शो के दौरान एक शख्स ने राखी सावंत का हाथ पकड़ लिया था और राखी ने उस शख्स के सिर पर कांच की बोतल फोड़ दी थी। राखी बताती हैं कि उस शख्स ने राखी को मारने के लिए बंदूक निकाल ली थी।
किराया भरने के लिए राखी सावंत की मां ने बेच दिए थे अपने गहने
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में राखी सावंत ने याद किया कि कैसे वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए घर से भागकर आ गई थीं। उन्होंने बताया कि मुंबई में रहने के लिए उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए थे। इसके बाद वो और उनकी बहन एक छोटा सा कमरा लेकर किराए पर रहने लगीं। उस दौरान राखी की मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई जो प्राइवेट शोज में परफॉर्म करती थीं। राखी उनके साथ उन शोज में जाने लगीं।
प्राइवेट शोज में जाती थीं राखी सावंत
उन शोज के बारे में बताते हुए राखी सावंत ने कहा कि वो ऐसे शोज होते थे जहां आदमी लोग बैठकर शराब पीते थे और लड़कियां परफॉर्म करती थीं। आदमी पैसे भी उड़ाते थे। राखी ने कहा कि पहले तो वो बोरी लेकर वो पैसे बटोरती थीं। उनको कभी 1000, कभी 200 रुपये मिल जाते थे। जब वो पैसे कमाने लगीं तब उन्होंने डांस सीखा। इसके बाद राखी खुद भी प्राइवेट शोज में डांस करने लगीं। जब राखी डांस करती थीं तब उनकी बहन पैसा बटोरती थीं।
राखी के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आदमी के सिर पर फोड़ दी थी कांच की बोतल
राखी सावंत ने ऐसे ही एक प्राइवेट शोज के बारे में बात करते हुए कहा कि एक दिन वो किसी पानी वाले जहाज पर परफॉर्म कर रही थीं। उस शो के दौरान एक शख्स ने उनका हाथ पकड़ लिया था। राखी ने कहा कि वो उस वक्त बच्ची थीं, उन्होंने उस शख्स के सिर पर कांच की बोतल फोड़ दी थी।
राखी को मारने के लिए शख्स ने निकाल ली थी बंदूक
राखी ने बताया कि इसके बाद वो शख्स काफी भड़क गया और उसने राखी को मारने के लिए बंदूक निकाल ली। वो शख्स बंदूक लेकर राखी को मारने आ रहा था। तभी एक समीर नाम के लड़के ने राखी को पकड़कर पानी में छलांग लगा धदी। राखी ने कहा कि उन्हें तैरना भी नहीं आता था। वो लड़का राखी को किनारे तक लेकर आ गया। राखी ने बस अपना मुंह ऊपर रखा हुआ था। समीर ही उन्हें किनारे तक लेकर आया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।