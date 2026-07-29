राखी सावंत ने कंगना रनौत को कहा 'चुड़ैल', बोलीं- हिम्मत है तो बिना सिक्योरिटी के घूमो तब...
राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो पर वह कंगना रनौत पर भड़कती दिखी हैं। उन्होंने कंगना को काफी कुछ बोला है।
कंगना रनौत ने हाल ही में जेन जी प्रोटेस्ट पर सवाल खड़े किए थे। एक्ट्रेस का फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर सौरव दास के साथ भी खूब बयान बाजी हुई। अब इन सबके बीच राखी सावंत ने कंगना रनौत के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। राखी ने वीडियो शेयर किया और उसमें कंगना की पॉलिटिकल जर्नी पर तंज कसा है।
राखी ने कंगना को क्या कहा
राखी ने वीडियो में कहा, ‘आपने एमपी बनकर क्या किया? अगर आप बाहर जाकर इलेक्शन लड़ो तो आपको वोट्स नहीं मिलने वाले लोगों के। पता नहीं आप कैसे मंडी में इतना बड़ा नाम बन गई या आज आप जिस भी पद पर हैं, वहां तक कैसे पहुंची हैं।’
राखी बोलीं आपको डर नहीं लगता
राखी ने आगे कंगना को चुड़ैल बोलते हुए कहा, ‘आप हमारे देश की लड़कियों को लेकर क्या बोल रहे हो? आप हमारे स्टूडेंट्स को लेकर क्या बोल रहे हो या हमारे देश को लेकर? आपको एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा था, याद है। आपको डर नहीं लगता क्या? अगर आप ऐसा ही करोगे तो आपको लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा हर जगह।’
राखी बोलीं दम है तो बिना सिक्योरिटी के घूमो
राखी ने फिर एक्ट्रेस की सिक्योरिटी को लेकर बात की और चैलेंज किया कि बिना सिक्योरिटी के बाहर आओ। वह बोलीं, ‘दम है तो अकेले घूमो जैसे हम घूमते हैं। तब पता चलेगा देश के बच्चों की ताकत। सांसग में बैठके क्या बकवास करे जा रहे हो।’
कंगना ने क्या पोस्ट किया था
कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया था और लिखा था, ‘मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेन जी के विरोध प्रदर्शनों के ये रील्स घिनौने हैं। जिस तरह से वह बात कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।’
कंगना ने प्रोटेस्ट वालों को लेकर कहा था- कौन इन्हें जन्म दे रहा
कंगना ने फिर उनकी परवरिश पर सवाल खड़े किए और कहा, ‘कौन इन्हें जन्म दे रहा है और कौन इन्हें पाल रहा है? भारत में कई खूबसूरत लोग हैं, यहां कल्चर की रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन इन रील्स को देखकर मैं परेशान हो गई हूं, मुझे हीलिंग और डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।’
कंगना ने फिर वहीं महिलाओं को प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भी कमेंट किया। मैं उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहती हूं। उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पढ़ाई-लिखाई में अच्छे नहीं हैं। वे इतने बुरे और भ्रष्ट हैं कि वे घर-गृहस्थी भी नहीं संभाल सकते।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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