राखी सावंत ने रितेश को बताया भाड़े का पति, बोलीं- उसने मुझे 3 करोड़ रुपये दिए थे…

संक्षेप: बिग बॉस 16 में राखी सावंत ने अपने पति रितेश को दुनिया के सामने लाया था। उस वक्त सोशल मीडिया पर रितेश काफी फेमस हुए थे। अब राखी सावंत ने रितेश को अपना भाड़े का पति बताया है। उन्होंने बताया कि वो क्यों रितेश को बिग बॉस में लाई थीं। 

Sun, 9 Nov 2025 09:08 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 16 में राखी सावंत अपने पति रितेश सिंह के साथ पहुंची थीं। उस वक्त हर कोई रितेश को देखकर हैरान रह गया था। राखी सावंत ने शो में रितेश को पति की तरह ही ट्रीट किया था। अब राखी सावंत ने रितेश सिंह को भाड़े का पति बताया है। राखी ने कहा कि रितेश ने कोरोना के टाइम पर उन्होंने तीन करोड़ रुपये दिए थे। यही वजह थी कि वो उन्हें बिग बॉस में लेकर गई थीं और उन्हें अपने पति के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था।

नकली था राखी का स्वंयवर

बॉलीवुड बबल से खास बातचती में राखी सावंत ने कहा, “ये सब मेरी मां की वजह से हुआ। मां को कैंसर था। बिग बॉस से जब मैं बाहर निकली तो मैं के बाल तक गिर चुके थे कैंसर की वजह से। मां बिस्तर पर पड़ी पहती थी, रोज पूछती थी- राखी, शादी कब करेगी? राखी बच्चा कब होगा? अब मैं कौन हूं, मेरा कौन है जो मेरे लिए लड़का ढूंढकर लाए? स्वयंवर किया था, लेकिन वो फेक था, एक रियलिटी शो था। हां, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था। उससे ही तो मैंने घर लिया था। मेरे पास घर नहीं था, मैं भाड़े पर रहती थी। मेरा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहे। रितेश कहते हैं, शादी-शादी, अरे रितेश को तो मैं भाड़े का पति बना के बिग बॉस में ले गई थी।”

रितेश को बताया भाड़े का पति

राखी सावंत ने आगे कहा, क्योंकि उसने मुझे तीन करोड़ दिए थे कोरोना के टाइम पर। उस वक्त सब लोग दिवालिया हो गए थे, मेरा काम-धंधा भी नहीं था। मेरी मां अस्पताल में थीं, कैंसर से जूझ रही थीं। भाई-बहन घर पर बैठे थे, किसी के घर में खाना नहीं था, ना पैसा। मेरे सर पर लोन था। मोदी जी ने बोला था लोन माफ करो, बाद में भर देना, लेकिन ये लोन वाले थोड़ी सुनते हैं। मोदी जी मेरे लोन भरने थोड़े आए थे उस वक्त।

राखी ने बताया कि रितेश से वो एक ऐप पर मिली थीं। उन्होंने कहा, मैं एक ऐप पर थी, बिगो, वहां मुझे रितेश जी मिले। उन्होंने मुझे दो-तीन करोड़ भेजे, जिससे मेरा लोन निकला, मां की दवाई हुई, इलाज हुआ, और पूरे तीन साल का खर्चा मैंने संभाला। फिर एक दिन वो बंदा मुझे बोलता है, मैं वसूल करने आया हूं, मैं बोली अब मैं कैसे वसूल करूं। उसने कहा कि मुझे बिग बॉस में ले चलो। मैं बोली- बिग बॉस क्या मेरे बाप का है जो तुझे ले चलूं?

फिर रितेश को लेकर बिग बॉस गईं राखी सावंत

राखी ने कहा कि फिर उन्होंने रितेश से कहा कि मेरा पति बनकर चलो। उन्होंने बिग बॉस वालों को बताया कि रितेश उनके पति हैं। बिग बॉस मेकर्स ने जब पूछा कि शादी कब हुई तो उन्होंने झूठी तस्वीरें निकालीं, सब कुछ फेक किया। राखी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रितेश की शादी हो चुकी है और उनका बच्चा है। जब वो बिग बॉस में गईं तो रितेश की पत्नी बाहर आ गईं और उस वक्त मीडिया में हंगामा हो गया कि भाड़े का पति है।

