उर्वशी रौतेला संग तुलना पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- दिमाग घुटने में है क्या?

संक्षेप: राखी सावंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में राखी सावंत उर्वसी रौतेला संग अपनी तुलना पर भड़कती नजर आ रही हैं वो कह रही हैं कि उनकी तुलना उर्वशी रौतेला से न की जाए। राखी उनके गाने दाबिडी दिबिडी का मजाक उड़ाती भी नजर आईं।

बॉलीवुड की सबसी चहेती आइटम गर्ल राखी सावंत इन दिनों अपने गाने जरूरत के प्रमोशन में बिजी है। गाने के प्रमोशन से जुड़ा एक वीडियो रेडिट पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में राखी सावंत अपनी तुलना उर्वशी रौतेला से होने पर भड़कती नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि उनकी तुलना उर्वशी रौतेला से न की जाए। उन्होंने उर्वशी रौतेला के गाने दाबिडी दिबिडी का भी मजाक उड़ाया।

राखी ने पहने 70 हजार के गहने इस वीडियो में राखी सावंत लहंगा चोली और चमचमाती ज्वेलरी पहने नजर आईं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सिर पर जो ज्वेलरी पहनी है उसकी कीमत 50 करोड़ और उनके गले के हार की कीमत 20 करोड़ है। इसके बाद राखी सावंत ने कहा कि वो उर्वशी रौतेला की तरह झूठ नहीं बोलती हैं।