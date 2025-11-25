जब राखी गुलजार को इस वजह से धर्मेंद्र से हुई थी जलन, बोलीं- उन्होंने हमेशा...

संक्षेप: राखी गुलजार ने धर्मेंद्र के साथ जीवन मृत्यू और ब्लैकमेल फिल्मों में काम किया है। दोनों फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ राखी की कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था।

धर्मेंद्र के निधन से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। सभी ही मैन से पॉपुलर धर्मेंद्र से जुड़ी यादों को शेयर कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र की को-स्टार रहीं राखी गुलजार ने एक्टर के साथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। राखी ने बताया कि एक बार किसी वजह से राखी को धर्मेंद्र से जलन होती थी।

धर्मेंद्र ने रखा था राखी का ध्यान ई टाइम्स से बात करते हुए राखी ने कहा, ‘वह मेरे पहले हीरो थे। मैंने एक यंग विधवा का किरदार निभाया था। ये पूरी स्टोरी उनके किरदार के इर्द-गिर्द पर आधारित थी। फिल्म के ज्यादा हिस्से में उन्होंने एक सरदार जी का किरदार निभाया था जो बदला लेना चाहता है। मैं बस शुरू कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था कैमरे को कैसे फेस करूं। मुझे हिंदी में लाइन्स बोलनी भी नहीं आ रही थी। अगर चीजें गलत होती तो मैं क्विट करने के लिए तैयार थी। लेकिन धर्मेंद्र ने मेरा ध्यान रखा और कोशिश की मुझे किसी चीज से नुकसान ना हो। इसके बाद हमें ज्यादा बात करने के लिए नहीं मिला।’

क्यों हुई थी जलन 3 साल बाद राखी ने धर्मेंद्र के साथ दोबारा काम किया और वो फिल्म थी विजय आनंद की ब्लैकमेल। वो बड़ी सक्सेफुल फिल्म नहीं थी, लेकिन राखी की फेवरेट फिल्म में से एक थी। उन्होंने कहा, ‘मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह विजय आनंद ने हम दोनों को प्रेजेंट किया था क्लासी और सेंसिटिव। वहीं जो गाना था पल पल दिल के पास वो मेरा फेवरेट हिंदी गाना है। मैं अब भी उसे गुनगुनाती हूं हर दिन।’

राखी ने आगे कहा था, ‘मैं काफी जलन महसूस कर रही थी कि उस गाने के लिप-सिंक धर्मेंद्र जी को करने को मिला।’