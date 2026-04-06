धुरंधर के ‘जमील जमाली’ राकेश बेदी ने प्रतिबंधित शब्द ‘हरिजन’ बोलने पर मांगी माफी, वीडियो वायरल
राकेश बेदी धुरंधर की पॉप्युलैरिटी के बीच एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए। हालांकि उनसे अनजाने में गलती हुई थी, इस पर माफी भी मांग ली। उनकी सार्वजनिक माफी का वीडियो वायरल है।
धुरंधर 2 में राकेश बेदी ने अपने रोल से सबको चौंका दिया। फिल्म के लिए उन्हें तारीफ भी मिल रही है। हालांकि इस बीच कुछ लोग उनसे नाराज हो गए। अब राकेश बेदी ने एक स्टेटमेंट जारी करके उन लोगों से माफी मांगी है। राकेश बेदी का माफी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल किया था। राकेश बेदी ने बताया कि उनकी मंशा ठीक थी। उन्हें नहीं पता था कि यह शब्द वर्जित है।
राकेश बेदी ने मांगी माफी
वायरल क्लिप में राकेश बेदी बोले, 'नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बेदी हूं। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने कहा था कि हमारे देश में भीमराव अंबेडकरजी ने दलितों और हरिजनों और पिछड़े समाज के लिए काम किया। उन्होंने इन लोगों के उत्थान के लिए बहुत मेहनत की। मैंने यह बात अच्छी मंशा से कही थी कि उन्होंने हरिजनों और दलितों के लिए कड़ी मेहनत की थी। मुझे अभी पता चला है कि हमारे देश में हरिजन शब्द का उच्चारण वर्जित है। अगर मेरे हरिजन शब्द के उच्चारण से किसी व्यक्ति विशेष को या समाज को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने जानबूझकर नहीं कहा, मुझे पता नहीं था कि यह बात वर्जित है।'
राकेश बेदी को गया था फोन
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जैसवार ने राकेश बेदी का वीडियो शेयर किया है। इससे पहले वह उनके साथ बातचीत का ऑडियो भी पोस्ट कर चुके हैं। इसमें उन्होंने राकेश बेदी को फोन करके बोला था कि वह अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल किया है जो किअपराध है। जैसवार ने राकेश बेदी को बताया था कि यह शब्द बैन है। दलित, बहुजन बोल सकते हैं। वे लोग एफआईआर करने जा रहे थे लेकिन सोचा कि पहले उनसे बात कर लें। कैलाश जैसवार ने राकेश बेदी से कहा था कि एक माफी वाला वीडियो बनाकर डाल दें तो वे लोग पुलिस तक नहीं जाएंगे।
धुरंधर में जलवा
राकेश बेदी धुरंधर के दोनों पार्ट्स में थे। पहले पार्ट में उनका रोल कॉमिक टच लिए हुए था। दूसरे पार्ट में उनका रोल क्लाइमैक्स में दर्शकों को तगड़ा सरप्राइज देता है। फिल्म में राकेश बेदी के बोले गए डायलॉग्स, बच्चा है तू मेरा, फिक्र ना करी, तेरा जमील मामू हैं ना वगैरह काफी वायरल हुए हैं। धुरंधर फिल्म में राकेश का रोल पाकिस्तानी नेता नबील गबोल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।