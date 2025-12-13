राकेश बेदी ने बताया धुरंधर की सफलता के बीच क्या कर रहे हैं डायरेक्टर आदित्य धर, नहीं दे रहे इंटरव्यूज

संक्षेप: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की धुरंधर बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर इस समय लाइम लाइट से दूर है। इस बारे में एक्टर राकेश बेदी ने बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म की सफलता के बीच आखिर डायरेक्टर आदित्य कहां गायब हैं।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया पर फिल्म के किरदार, एक्टर्स की परफॉरमेंस वायरल हो रही है। इस बीच डायरेक्टर आदित्य धर लाइम लाइट से गायब हैं। डायरेक्टर के गायब होने के बारे में फिल्म एक्टर राकेश बेदी ने बात की। राकेश बेदी ने बताया कि फिल्म की सफलता के बीच डायरेक्टर आदित्य कहां हैं और क्या कर रहे हैं।

आदित्य ने पूरा किया अपना वादा राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू में आदित्य धर की सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव की खुलकर तारीफ की है। राकेश बेदी ने बताया कि उरी में सिर्फ एक सीन करने के बाद आदित्य धर ने उनसे वादा किया था कि वह भविष्य में उन्हें एक मजबूत किरदार देंगे। उस वक्त उन्हें खुद यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन धुरंधर में आदित्य ने उन्हें पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का अहम रोल ऑफर किया। राकेश बेदी के मुताबिक, आदित्य धर अपने शब्दों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। उन्होंने कहा, “आदित्य अलग किस्म के इंसान हैं। वह जो कहते हैं, वही करते हैं। उनके अंदर गहरी सोच है, संस्कार हैं और एक मजबूत वैल्यू सिस्टम है। वह बिल्कुल भी दिखावटी नहीं हैं।”

ये काम कर रहे हैं आदित्य धर राकेश बेदी ने आगे कहा कि इस साल धुरंधर इतनी बड़ी हिट साबित हुई है और यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। फिल्म का एक ही हिस्सा रिलीज हुआ है, दूसरा अभी बाकी है। इसके बावजूद आदित्य न तो इंटरव्यू दे रहे हैं और न ही अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। राकेश बेदी ने बताया कि आदित्य बस घर जाकर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और उन्हें यह कहने का शौक नहीं है कि उन्होंने क्या हासिल कर लिया।