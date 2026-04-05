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'मेरा छक्का पाकिस्तान में गिरा ', सचिन तेंदुलकर ने की 'धुरंधर' में काम की तारीफ तो राकेश बेदी ने दिया मजेदार जवाब

Apr 05, 2026 06:55 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। इस फिल्म की तारीफ फैंस और स्टार्स ही नहीं, बल्कि सचिन तेंदुलकर ने भी। हाल ही में इस बात का खुलासा खुद राकेश बेदी ने अपने इंटरव्यू में किया।

'मेरा छक्का पाकिस्तान में गिरा ', सचिन तेंदुलकर ने की 'धुरंधर' में काम की तारीफ तो राकेश बेदी ने दिया मजेदार जवाब

आदित्य धर की 'धुरंधर 2' का खुमार इस वक्त हर तरफ छाया हुआ है। इस फिल्म ने 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान किया। इस फिल्म की चर्चा भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। यही नहीं 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। इस फिल्म की तारीफ फैंस और स्टार्स ही नहीं, बल्कि सचिन तेंदुलकर ने भी। हाल ही में इस बात का खुलासा खुद राकेश बेदी ने अपने इंटरव्यू में किया।

सचिन ने कहा-क्या छक्का मारा आपने!

द लल्लनटॉप के साथ एक बातचीत में, राकेश ने कहा कि फिल्म में उनके काम की तारीफ करने के लिए कई लोगों ने उन्हें फोन किया, लेकिन एक फोन जो उनके लिए सच में बहुत मायने रखता था, वह भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का था। सचिन एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। राकेश ने कहा, 'राकेश जी, मजा आ गया! क्या छक्का मारा आपने!' मैंने कहा, 'हां तुमने बहुत छक्के मारे हैं, लेकिन तुम्हारे छक्के इंडिया में गिरे हैं। मेरा छक्का पाकिस्तान में गिरा है।'

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खूब तारीफें बटोर रहे राकेश

एक्टर राकेश बेदी को 'धुरंधर: द रिवेंज' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए खास तौर पर तारीफ मिली है। रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई थ्रिलर में, राकेश ने एक साजिश रचने वाले और चालाक राजनेता जमील जमाली का किरदार निभाया है। आखिर में वह अपने दामाद हमजा (रणवीर सिंह) को बताता है कि वह भी उसी की तरह एक भारतीय जासूस है। अपनी कॉमिक टाइमिंग से लेकर अपने डायलॉग 'बच्चा है तू मेरा' तक, दर्शकों ने इस एक्टर पर खूब प्यार बरसाया है।

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'धुरंधर' के बारे में

'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के लयारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं। पहली फिल्म 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दिसंबर में रिलीज होने के तीन महीने बाद भी यह अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। उम्मीद है कि इसका सीक्वल और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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