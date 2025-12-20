Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRakesh Bedi on Dhurandhar Sequel Defends it s action reveals why Ranveer singh film is a success
धुरंधर में दिखाई हिंसा का राकेश बेदी ने किया बचाव, बोले- राम ने रावण को बिना किसी…

धुरंधर में दिखाई हिंसा का राकेश बेदी ने किया बचाव, बोले- राम ने रावण को बिना किसी…

संक्षेप:

Dhurandhar Success: रणवीर सिंह की धुरंधर की सफलता देखकर हर कोई हैरान है। अब राकेश बेदी ने फिल्म की सफलता को लेकर बात की है। साथ ही, उन्होंने मजाक में धुरंधर के सीक्वल का हिंट दिया है। 

Dec 20, 2025 08:40 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इस फिल्म में राकेश बेदी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। राकेश बेदी ने फिल्म में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का किरदार निभाया है। अब राकेश बेदी ने फिल्म की सफता, हिंसा और फिल्म के सीक्वल को लेकर बात की है। राकेश बेदी ने ये भी बताया कि उन्हें ये रोल कैसे मिला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों सफल रही धुरंधर?

हिंदुस्तान टाइम्स से फिल्म की सफलता को लेकर बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा, “हर फिल्म अपनी किस्मत के साथ आती है और फिल्म की सफलता के बहुत कारण हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने लोगों की साइकी से अच्छी तरह खेला है, रिलीज से पहले बिना ज्यादा प्रमोशन किए। ये अच्छी तरीका था जो सफल रहा क्योंकि दर्शकों के बीच जानने की इच्छा बनी रही।”

ये भी पढ़ें:जमाली के रोल लिए राकेश बेदी नहीं थे फर्स्ट चॉइस? आदित्य धर की वजह से बदला गेम

जमील का रोल कैसे मिला?

फिल्म में रोल मिलने को लेकर राकेश बेदी ने कहा, “आदित्य ने मुझे पिछले साल कॉल किया था जमील का रोल ऑफर करने के लिए। उन्होंने कहा कि धुरंधर सीक्वल में जमील का रोल और भी खराब होने वाला है, और इसने मुझे 100 प्रतिशत कुछ और करने का मौका दिया। मैं सातवें आसमान पर हूं।”

धुरंधर 2 को लेकर क्या बोले?

धुरंधर के सीक्वल को लेकर राकेश बेदी बोले- रहमान डकैत (अक्षय) और अन्य बड़े राजनेताओं के कड़े विरोध के बावजूद, आपने देखा है कि जमील किस तरह हमजा को सत्ता की बागडोर सौंपने में कामयाब रहा। हालांकि, अब जब उसे पता चल गया है कि हमजा उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, तो वे शायद उसे अपने इशारे पर नचाएगा... मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा।

ये भी पढ़ें:Dhurandhar Box Office : नहीं थम रहा धुरंधर का तूफान, कमा लिए इतने करोड़

फिल्म में दिखाई हिंसा का किया बचाव

फिल्म में बहुत भयंकर हिंसा दिखाई गई है। उस हिंसा की आलोचना भी हो रही है। अब राकेश बेदी ने आलोचनाओं को देखते हुए फिल्म में दिखाई गई हिंसा का बचाव किया है। उन्होंने कहा, "क्या राम ने बिना किसी हिंसा के रावण को मारा था? अब एक खतरनाक विलेन है, और लोग उससे भयभीत है, जाहिर है, दोनों तरफ हिंसा होगी। आप कहानी सुना नहीं रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं। अगर आप इसे वास्तविक घटनाओं पर आधारित कह रहे हैं, तो यह एक दिन में खत्म नहीं हो सकता।”

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।