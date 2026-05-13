राकेश बेदी के फैन हुए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, एक्टर ने मारा जोक- अब चालान मत काटना
राकेश बेदी फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के बाद से छाए हुए हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनसे पुलिस ऑफिसर मिल रहे हैं।
फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 से ना सिर्फ रणवीर सिंह को बड़ी सक्सेस मिली है बल्कि राकेश बेदी को भी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिली है। फिल्म से राकेश बेदी का डायलॉग बच्चा है तू मेरा भी काफी हिट हुआ। राकेश सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर हो गए हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं और उनसे कहते हैं अब चालान मत काट देना।
ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हुए राकेश के फैन
दरअसल, द बॉम्बे जर्नी के यूट्यूब शो के लेटेस्ट एपिसोड का एक वीडियो सामने आया है जिसे शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसा कम ही होता है जब ट्रैफिक स्काव्ड फैन बॉय बन जाते हों।
दरअसल, ट्रैफिक सिग्नल के दौरान पुलिस ऑफिसर राकेश को पहचान लेते हैं और वे धुरंधर में राकेश की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उनसे हाथ भी मिलाता है और कहता है जबरदस्त पिक्टर है धुरंधर। वह बोलते हैं कि उन्होंने थिएटर में फिल्म देखी है और बहुत एंजॉय किया। वहीं दूसरे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उनके साथ सेल्फी क्लिक करते हैं।
ऑफिसर ने की राकेश की तारीफ
उन्हें पता नहीं होता कि ये सब मोमेंट कैमरे में कैद हो रहा है। ऑफिसर बोलते हैं कि उन्होंने तिरंगा भी देखी है जिसमें राकेश, नाना पाटेकर के साथ होते हैं।
इस बातचीत को और मजेदार करते हुए राकेश मजाक करते हुए कहते हैं कि अभी मेरी गाड़ी का चालान मत काट देना। राकेश की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर भी हंसने लगते हैं।
लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि मैं खुश हूं कि राकेश को वो फेम और पहचान मिल रही है जिसे वह डिजर्व करते हैं। एक ने लिखा कि अच्छी बात है कि राकेश को उनके सालों के काम के लिए अब फेम मिल रहा है।
धुरंधर में राकेश का किरदार
बता दें कि धुरंधर में राकेश ने पाकिस्तानी राजनेता जमील जमाली का किरदार निभाया था जिसे काफी पसंद किया गया। उनके किरदार को लेकर जो क्लाइमेक्स में ट्विस्ट आता है उसने सबका दिल जीत लिया।
धुरंधर और धुरंधर 2 का कलेक्शन
आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और अक्षय खन्ना थे। पहले पार्ट ने जहां 1300 करोड़ कमाए वहीं दूसरे पार्ट ने ग्लोबली 1700 करोड़ कमा लिए हैं।
अब इस फिल्म में आएंगे नजर
राकेश के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह अब है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगे। इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मौनी रॉय अहम किरदार में हैं। फिल्म 5 जून को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।