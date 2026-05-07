राजश्री प्रोडक्शन की पहली फिल्म का नाम जानते हैं आप? कब हुई थी रिलीज? 7 है IMDb रेटिंग
राजश्री प्रोडक्शन की स्थापना साल 1947 में हुई थी। पर क्या आप इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म का नाम जानते हैं? ये फिल्म साल 1962 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।
राजश्री प्रोडक्शन भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक हैं। इसकी स्थापना साल 1947 में हुई थी। राजश्री प्रोडक्शन हाउस की स्थापना ताराचंद बड़जात्या ने की थी। राजश्री प्रोडक्शन हाउस लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। राजश्री प्रोडक्शन ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में दी हैं। पर क्या आप इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म का नाम जानते हैं? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये फिल्म साल 1962 में रिलीज हुई थी।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'आरती'। इस फिल्म को फानी मजूमदार ने डायरेक्ट किया है। यह एक फैमिली म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। 2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म में लगभग 29 मिनट तो गानों के हैं।
क्या है ‘आरती’ की स्टोरीलाइन?
यह फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक डॉक्टर होती है और अपने घरवालों के खिलाफ जाकर एक बेरोजगार लड़के से शादी कर लेती है। आरती के घरवाले उसकी सगाई एक दूसरे डॉक्टर (प्रकाश) से कराते हैं।लेकिन आरती सब छोड़कर दीपक से शादी करती है। इसके बाद प्रकाश की वजह से दीपक और आरती की शादी खराब हो जाती है। दीपक का एक्सीडेंट हो जाता है और प्रकाश ही एक ऐसा सर्जन होता है जो उसकी सर्जरी कर सकता है। सर्जरी करने के लिए प्रकाश एक शर्त रखता है।
आरती: फिल्म की कास्ट
इस फिल्म में मीना कुमारी (आरती), अशोक कुमार (डॉक्टर प्रकाश), प्रदीप कुमार (दीपक), शशिकला जावलकर, सुरेखा, रमेश देव, प्रवीन पॉल और राजेंद्रनाथ मल्होत्रा जैसे कलाकार नजर आए थे।
संजीव कुमार थे फिल्म के लिए पहली पसंद
फिल्म के लिए प्रदीप कुमार पहली पसंद नहीं थी। संजीव कुमार को फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन ताराचंद एक न्यूकमर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद फिल्म से संजीव कुमार को हटाकर प्रदीप कुमार को कास्ट किया गया था।
फिल्म में हैं कितने गाने?
फिल्म आरती में कुल 7 गाने हैं। इस फिल्म के ज्यादातर गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाए थे। आशा भोसले ने फिल्म में दो गाने गाए थे।
|गानों के नाम
|सिंगर और गाने की लंबाई
|बने हो एक खाक से
|लता मंगेशकर (4:32)
|कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी
|लता मंगेशकर (3:56)
|अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की
|मोहम्मद रफी (3:53)
|आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया
|लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी (3:29)
|बार-बार तोहे क्या समझे पायल की झंकार
|लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी (6:45)
|ना भंवरा ना कोई गुल
|आशा भोसले और मोहम्मद रफी (2:11)
|वो तीर दिल पे चला
|आशा भोसले और मोहम्मद रफी (5:12)
फिल्म आरती की कितनी है IMDb रेटिंग?
आरती फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 7 है। फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। इस फिल्म के लिए शशिकला जावलकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें अवॉर्ड नहीं मिला था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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