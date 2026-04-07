सलमान खान पहुंचे नेशनल कंज्यूमर कमीशन, कहा- जिला कोर्ट ने मेरे साथ अन्याय किया है
Salman Khan: राजश्री इलायची विज्ञापन विवाद में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान फंस गए हैं। उन्होंने एनसीडीआरसी में दावा किया है कि जयपुर उपभोक्ता आयोग ने उनके साथ गलत किया है।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने मंगलवार के दिन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, ये मामला जनवरी 2026 का है। अधिवक्ता योगेंद्र बडियाल ने जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर राजश्री इलायची पर आरोप लगाया कि वह इलायची के नाम पर पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद जिला आयोग ने 6 जनवरी 2026 को एक एकतरफा (Ex-parte) अंतरिम आदेश पारित करते हुए राजश्री इलायची के ब्रांड एंबेसडर सलमान खान और अन्य प्रतिवादियों को ऐसे विज्ञापन न चलाने का निर्देश दिया।
फिर क्या हुआ?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता योगेंद्र बडियाल ने आरोप लगाया कि जिला आयोग के आदेश के बावजूद सलमान खान से जुड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ है। इस पर जिला आयोग ने 15 जनवरी 2026 को पहली पेशी के दौरान ही सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
सलमान खान के वकील ने क्या दलील दी?
सलमान खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश ने जिला आयोग को बताया कि उन्हें इस आदेश की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही कोई नोटिस मिला था। उन्होंने दलील दी कि जब आदेश की सर्टिफाइड (आधिकारिक) कॉपी ही नहीं मिली, तो इसके उल्लंघन का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? वकील ने यह भी मुद्दा उठाया कि आदेश की कॉपी उन्हें मिलने से पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ गई थी।
जिला आयोग का आदेश और STF का गठन
जिला आयोग ने आदेश की अवमानना (धारा 72) के आरोप में सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इतना ही नहीं, आयोग ने सलमान खान की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने का भी निर्देश दे दिया। सलमान खान ने इस फैसले को राजस्थान स्टेट कंज्यूमर कमीशन में चुनौती दी, लेकिन 16 मार्च 2026 को राज्य आयोग ने उनकी अपील खारिज कर दी और जिला आयोग के आदेश को सही ठहराया।
आगे क्या हुआ?
ऐसे में अब सलमान खान के वकील ने नेशनल कंज्यूमर कमीशन (NCDRC) में दलील दी कि जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि एक भ्रामक विज्ञापन की शिकायत से जुड़ी कार्यवाही में उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ और आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाए गए।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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