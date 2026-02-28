Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजपाल यादव का बड़ा फैसला, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू करेंगे अब ये काम

Feb 28, 2026 02:18 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजपाल यादव अंतरिम बेल पर बाहर आ गए हैं और वापस काम पर भी लौट गए हैं। वह इस वक्त ‘भूत बंगले’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं और बहुत जल्दी अपना चैनल शुरू करने वाले हैं। 

राजपाल यादव का बड़ा फैसला, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू करेंगे अब ये काम

राजपाल यादव ने बेल मिलने के बाद नई शुरुआत करने का फैसला लिया है। उन्होंने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, ‘हाय दोस्तों, मैं आपका राजपाल हूं और मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिस नए चैप्टर को शुरू करने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था वह पल आ गया है, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है।’

यूट्यूब चैनल का नाम

अपने नए चैप्टर के बारे में बताते हुए राजपाल यादन ने कहा, ‘मेरा यूट्यूब चैनल आज से लॉन्च हो रहा है और इस चैनल का नाम राजपाल नौरंग यादव है।’

ये भी पढ़ें:जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की शूटिंग, बोले- मैं अब आप सबके साथ…

अपने चैनल पर किस तरह के वीडियोज अपलोड करेंगे?

राजपाल यादव ने कहा, ‘राजपाल नौरंग यादव यूट्यूब चैनल का मिशन बस यही है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को एक जैसा एंटरटेनमेंट मिले। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए ढेर सारा हेल्दी एंटरटेनमेंट। यह चैनल आपका है, इसका मजा लें, इसे खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें।’

राजपाल यादव की आने वाली फिल्में

राजपाल यादव इन दिनाें अक्षय कुमार के साथ ‘वेलकम टू द जंगल’ की शूटिंग और ‘भूत बंगला’ को प्रमोट करने में बिजी हैं। ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून और ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव का बयान, कहा- जिन्होंने मेरी मदद की है वो एक और मदद कर दें, मुझे…

केस के बारे में

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने एक्टर को 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सस्पेंशन पर विचार करते समय रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ जमा किए गए थे।

कब होगी अगली सुनवाई?

राजपाल यादव अभी अंतरिम जेल पर बाहर हैं। चेक बाउंस केस की अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। अगर तब तक राजपाल यादव ने पैसे नहीं दिए तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव को पैसे देने वाले बिजनेसमैन का इंटरव्यू, बोले- मैं गिड़गिड़ाता था
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Rajpal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।