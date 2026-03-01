अता पता लापता की क्लिप्स शेयर करेंगे राजपाल यादव, बताया 76 दिनों तक चली थी शूटिंग
राजपाल यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी फिल्म अता पता लापता की क्लिप्स शेयर करेंगे। वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि लोग देख सकें कि उस फिल्म को बनाने में पैसे खर्च किए गए थे।
राजपाल यादव ने हाल ही में अपने केस को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म अता पता लापता की क्लिप्स शेयर करेंगे। राजपाल ने कहा कि उस फिल्म को प्रोड्यूस करने में 20-22 करोड़ लग गए। राजपाल ने दावा किया कि उन्हें माधव गोपाल ने झूठ बोलकर फंसाया। राजपाल यादव ने कहा कि वो फिल्म की क्लिप्स इसलिए रिलीज करेंगे ताकि लोग देख सकें कि उस फिल्म को बनाने में कितना पैसा लगा है।
राजपाल यादव ने माधव गोपाल पर लगाए आरोप
स्क्रीन के साथ खास बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि उनका केस फ्रॉड या लोन डिफॉल्ट का नहीं है। उन्होंने कहा कि माधव गोपाल की खराब नियत की वजह से फिल्म की छवि को हानि पहुंची और उन्होंने फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगवाई थी।
माधव गोपाल ने खराब की फिल्म की छवि?
राजपाल यादव ने बताया कि फिल्म में 10 से 12 लोगों ने पैसे लगाए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के बाद से समस्या आने लगी, उन्होंने (माधव गोपाल) फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म को बर्बाद कर दिया। हाई कोर्ट में माधव ने दिखाया कि राजपाल ने उनसे लोन लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माधव ने राजपाल यादव को फ्रॉड बताया और ऐसा नरेटिव सेट कर दिया कि पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ हो गई थी।
200 स्क्रीन्स पर भी रिलीज नहीं हो पाई फिल्म
राजपाल ने बताया कि उस वक्त उन्होंने पीवीआर में 1000 से 1200 स्क्रीन्स बुक की थी, लेकिन वो फिल्म 200 स्क्रीन्स पर भी रिलीज नहीं हो पाई। राजपाल में फिल्म की रिलीज से अक्तूबर से नवंबर कर दी थी। 24 घंटे में फिल्म थिएटर से बाहर हो गई थी। राजपाल को एक साल बाद फिल्म को बेंचने की इजाजत मिली, लेकिन इतने लंबे समय बाद फिल्म को कौन खरीदता?
फिल्म की क्लिप्स रिलीज करेंगे राजपाल यादव
राजपाल ने कहा कि उनका इरादा फिल्म्स के राइट्स बेचने का नहीं है, बल्कि वो फिल्म के 50 से 100 क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। राजपाल ने कहा कि आजतक उन्होंने फिल्म के सैटेलाइट राइट्स किसी को नहीं बेचे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि राइट्स ओटीटी को भी बेचेंगे या नहीं। लेकिन अब जब लोगों को इसके बारे में पता है, वो फिल्म की दो मिनट लंबी क्लिप्स कट करेंगे। राजपाल यादव ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 76 दिनों तक चली, और आप देखेंगे कि फिल्म में कितना पैसा लगा। राजपाल ने कहा कि हमने सीजीआई से 2500 लोग नहीं लगाए, वो लोग असली आर्टिस्ट थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लोग देखें कि पैसा फिल्म पर खर्च हुआ है कि नहीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
