सोनू सूद के 'उन्हें काम दो' वाले कमेंट पर राजपाल यादव ने दिया जवाब, बोले- ‘मुझे चार गुना ज्यादा काम मिलता है’

शनिवार को, एक्टर ने मुंबई में मीडिया से बात की, और अपने ऊपर लगे फ्रॉड के आरोपी के बारे में बात की। ऐसे में अब वो अपने वकील भास्कर उपाध्याय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इस दौरान एक्टर ने राजपाल ने सोनू सूद को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे।

बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। राजपाल ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। बीते दिनों राजपाल 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। चेक बाउंस मामले में उन्हें तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। धोखाधड़ी और चेक बाउंस केस में वह अंतरिम जमानत पर 18 मार्च तक तिहाड़ जेल से बाहर हैं। ऐसे में अब वो अपने वकील भास्कर उपाध्याय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इस दौरान एक्टर ने राजपाल ने सोनू सूद को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे।

सोनू सूद की मदद पर बोले राजपाल यादव शनिवार को, एक्टर ने मुंबई में मीडिया से बात की, और अपने ऊपर लगे फ्रॉड के आरोपी के बारे में बात की। राजपाल यादव ने SCREEN के साथ बातचीत में फिल्म इंडस्ट्री से मिले सपोर्ट के बारे में बात की और सोनू सूद के "उन्हें काम देने" वाले कमेंट का जवाब दिया। इस दौरान जब राजपाल से सोनू सूद के मुश्किल समय में काम देने वाले कमेंट के बारे में पूछा गया, तो राजपाल यादव ने जवाब दिया, 'प्लीज इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि मुझे काम मांगते रहना चाहिए। और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है।'

'मैं अपने काम से जीता हूं' राजपाल ने आगे कहा, 'मैं अपने काम से जीता हूं, सिनेमा मेरा पैशन है, और मैं इस तरह से काम करता हूं कि मुझे चार गुना ज़्यादा काम मिलता है। मैं छुट्टियों में भी काम करता हूं। काम मुझे ढूंढता नहीं है, यह पिछले 11 सालों से मेरे साथ है।'

राजपाल यादव ने प्रियदर्शन को बुरा-भला कहा राजपाल यादव ने फिल्ममेकर प्रियदर्शन के हालिया कमेंट की भी आलोचना की। प्रियदर्शन ने कहा था कि उनकी कानूनी परेशानियां खराब पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी हैं। इस पर कमेंट करते हुए राजपाल यादव ने कहा, 'यह पूरी तरह से गलत है। प्रियंजी मुझे नहीं जानतीं। मैं अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी हूं, मैं 11 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक काम कर रहा हूं। बड़े से बड़े दिग्गज भी कभी न कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन इसका उनकी पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है। अगर मैं कम पढ़ा-लिखा होता, तो मैं यहां 25-30 साल तक नहीं टिक पाता।'