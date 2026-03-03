मुझे कभी काम की कमी नहीं रही…राजपाल यादव ने कही ये बात, अपने डायरेक्टर्स का किया शुक्रिया
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने हाल में बताया कि उनके पास कभी भी काम की कमी नहीं थी। उनके पास बहुत काम रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को थैंक्यू कहा। राजपाल आने वाले दिनों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं।
राजपाल यादव चेक बाउंस केस में बेल पर रिहा हैं। जेल से बाहर आने के बाद एक्टर लगातार मदद करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाल में एक्टर ने इंडस्ट्री में अपनी जर्नी के बारे में बात की। साथ ही ये भी बताया कि पिछले दशक भर से उनके पास कभी काम की कमी नहीं रही। उन्हें कभी काम तलाशना नहीं पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपने डायरेक्टर्स प्रियदर्शन, डेविड धवन और राम गोपाल वर्मा को थैंक्यू कहा है।
राजपाल के पास नहीं है काम की कमी
हाल में ज़ूम के साथ बातचीत में राजपाल यादव ने अपनी आने वाली फिल्म भूत बंगला के बारे में बात की। एक्टर ने कहा कि भूत बंगला के सेट पर प्रियन जी (प्रियदर्शन) से लेकर जितने भी लोग हैं सभी का धन्यवाद। अच्त्प्र ने आगे बताया कि उन्होंने प्रियदर्शन, राम गोपाल वर्मा और डेविड धवन के साथ करीब 50 फिल्मों में काम किया है। एक्टर ने कहा, 'जिस प्रोडक्शन के साथ एक बार काम किया, उस प्रोडक्शन से दोबारा काम जरूर मिला। जितना थैंक्यू बोलूं कम है। मेरे लिए कभी भी काम की कमी ईश्वर ने होने से बचाई। जितना काम हो पाया, उतना काम मना भी किया और उतना काम आगे भी आता है। अब कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा कर पाएंगे’।
राजपाल यादव के आने वाले प्रोजेक्ट्स
राजपाल यादव आने वाले दिनों में अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला में अहम रोल निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म में परेश रावल, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। फिल्म 10 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होने वाली है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा एक्टर को सोनू सूद ने अपनी फिल्म ऑफर की थी, बॉक्सर विजेंद्र ने भी अपनी फिल्म में काम दिया है। येस मेडम के सीईओ ने अपने नए विज्ञापन के लिए राजपाल को चुना था। गुरु रंधावा ने म्यूजिक वीडियो में काम किया है। वहीं खुद राजपाल यादव ने भी माना कि उनके पास 1200 करोड़ का काम है। मतलब आने वाले दिनों में राजपाल कई नए प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं।
पूरा मामला
बता दें, राजपाल यादव ने फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो लोन चुका नहीं पाए और ब्याज के साथ ये कर्जा 10 करोड़ पार पहुंच गया था। इसी मामले में एक्टर ने चेक दिए जो बाउंस हो गए। 2018 से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट के सरेंडर करने के आदेश के बाद एक्टर ने खुद को सरेंडर करते हुए करीब 11 दिन जेल में बिताए और उन्हें बेल पर रिहाई मिली। जेल से बाहर आने के बाद एक्टर ने इंडस्ट्री के लोगों का आभार जताया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
