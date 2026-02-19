राजपाल यादव को नहीं चाहिए सहानभूति, बोले- वक्त पूरा सच सामने लेकर आएगा
Rajpal Yadav Controversy: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बेल मिलने के बाद वो मीडिया में अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड से मिली आर्थिक मदद को लेकर भी बात की है।
राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बेल मिलने के बाद वो मीडिया के सामने अपनी तरफ की कहानी रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर वो फ्रॉड होते तो उन्हें पिछले कुछ दशकों से फिल्मों में काम नहीं मिल रहा होता। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के सारे आदेशों को मान रहे हैं। इसी के साथ राजपाल यादव ने खुद को बॉलीवुड से मिल रही आर्थिक मदद के बारे में भी बात की है।
सहानभूति नहीं वक्त चाहिए
न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि सब लोगों ने उन्हें हमेशा ही सहानभूति दी है, लेकिन सहानभूति से ज्यादा उन्हें वक्त चाहिए। उन्होंने कहा वक्त बहुत अच्छा जज होता है। जो भी हो, वक्त पूरा सच सामने लेकर आएगा। एक्टर ने कहा कि उनका न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ खड़े फैंस और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया.
राजपाल ने मांगा इंडस्ट्री में काम
इंडिया टीवी से बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मदद की है, वो उन्हें काम भी दे दें। राजपाल यादव ने कहा, “जिन्होंने मदद की है वो एक और मदद कर दें, किरदार मेरी मर्जी का और पैसा उनकी मर्जी का।”
राजपाल बोले- साल में 10 फिल्में करता हूं
ई टाइम्स से खास बातचीत में राजपाल यादव ने खुद को फ्रॉड कहे जाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो फ्रॉड होते तो इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा, “मैं साल में कम से कम 10 फिल्में करता हूं। अगर मैं फ्रॉड होता तो मेरे साथ कोई काम क्यों करता?”
राजपाल यादव बोले- उन्हें दया नहीं चाहिए
राजपाल यादव ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि हर कोई उनके साथ है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो मदद मिली है वो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें दया नहीं चाहिए। उनसे जब उन्हें मिली आर्थिक मदद के अमाउंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वो बताने से मना कर दिया।
बाकी कैदियों की तरह ही खाना खा रहे थे राजपाल यादव
बता दें, राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जेल हुई थी। राजपाल यादव ने खुद को सरेंडर किया था। जेल में कुछ दिन काटने के बाद अब राजपाल यादव जेल से बाहर हैं। जेल में बिताए अपने वक्त को याद करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि वो जेल में वही खाना खा रहे थे जो बाकी सब खा रहे थे।
इन दो फिल्मों में नजर आएंगे राजपाल यादव
राजपाल यादव के काम की बात करें तो वो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा, राजपाल यादव अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर और अरशद वारसी की फिल्म वेलकम टू जंगल में भी नजर आ सकते हैं। भूत बंगला की बात करें तो फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। वहीं, वेलकम टू जंगल के डायरेक्टर फरहाद सामजी हैं।
