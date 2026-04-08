लव यू भाई…राजपाल यादव ने सलमान खान को बताया बड़ा भाई, कहा-रास्ता दिखाने के लिए थैंक्यू

लव यू भाई…राजपाल यादव ने सलमान खान को बताया बड़ा भाई, कहा-रास्ता दिखाने के लिए थैंक्यू
राजपाल यादव ने सलमान खान को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है। एक्टर ने ट्वीट का जवाब देते हुए एक्टर को अपना बड़ा भाई बताया और हमेशा रास्ता दिखाने के लिए आभार जताया है। राजपाल के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं।
राजपाल यादव इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। हाल में एक अवॉर्ड शो में उनके लोन को लेकर तंज कसा गया था। इसके बाद खुद सलमान खान ने सामने आकर राजपाल यादव के समर्थन में ट्वीट किया। सलमान ने एक्टर के काम की तारीफ की और काम मिलते रहने के बात कही थी। सलमान से मिले इस समर्थन पर अब राजपाल यादव ने आभार जताया है। एक्टर ने ट्वीट का जवाब देते हुए दबंग खान को अपना बड़ा भाई बताया और हमेशा रास्ता दिखाते रहने के लिए शुक्रिया किया है।
राजपाल ने सलमान खान को कहा थैंक्यू
राजपाल यादव ने सलमान को शुक्रिया कहते हुए लिखा, 'सलमान खान भाई, मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं। लव यू भाई। नमन।
अवॉर्ड फंक्शन में कसा गया तंज?
दरअसल, हाल में एक अवॉर्ड शो में राजपाल यादव पहुंचे थे। यहां एक्टर्स से देश दुनिया की हालत के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इतने युद्ध चल रहे हैं। मैं रुपए-डॉलर कर उतार-चढ़ाव कैसे समझाऊं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं शांति कर रहा हूं'। इस पर होस्ट सौरभ द्विवेदी ने कहा 'डॉलर रुपया कितना भी गिर रहा हो। आपको देने उतने ही रुपए पड़ेंगे, जितने की उधार हैं'। इस पर राजपाल कहते हैं कि वो बस मसला सुनाना चाहते हैं।
सलमान का सपोर्ट
सलमान खान ने इसी मामले पर राजपाल यादव को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, 'राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको रिपीट किया है, बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा। इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलते रहेगा। हकीकत यही है। ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है। देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो यस नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है।’
चेक बाउंस केस
बता दें, राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई और पैसा डूब गया। ये लोन समय के साथ 9 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गया। इसी मामले में एक्टर पर चेक बाउंस का आरोप लगा और उन्हें जेल हुई। इस साल फरवरी में उन्हें करीब 10 दिन जेल में बिताने पड़े। जमानत पर रिहा हुए और अब भूत बंगला जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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