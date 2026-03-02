प्रियदर्शन के ‘कमजोर शिक्षा’ वाले कमेंट पर राजपाल यादव का जवाब- मैं वेल एजुकेटेड हूं, जिसको पता नहीं…
राजपाल यादव ने प्रियदर्शन के कमेंट का जवाब दिया है। उनका कहना है कि वह अपने डायरेक्टर्स की इज्जत करते हैं लेकिन किसी को उस केस की असली कहानी नहीं पता है। इसलिए जज करने का अधिकार नहीं है।
राजपाल यादव बीते करीब 1 महीने से हेडलाइन्स में हैं। धोखाधड़ी और चेक बाउंस केस में वह अंतरिम जमानत पर 18 मार्च तक तिहाड़ जेल से बाहर हैं। अब प्रियदर्शन ने राजपाल के लिए कुछ ऐसा बोला जिस पर उन्होंने असहमति जताई है। प्रियदर्शन ने कहा था कि राजपाल इस स्थिति में अपनी खराब शिक्षा की वजह से पहुंचे हैं। इस पर राजपाल का कहना है कि इंडस्ट्री में कोई इस मामले का सच नहीं जानता तो उन्हें जज करने का अधिकार नहीं है।
मैं वेल एजुकेटेड हूं
राजपाल यादव स्क्रीन से बातचीत में बोले, 'यह पूरी तरह गलत है। प्रियनजी मुझे नहीं जानते हैं। मैं वेल एजुकेटेड बंदा हूं। मैंने 11 से 55 साल की उम्र तक काम किया। बड़े-बड़े दिग्गजों पर भी कभी ना कभी मुसीबत आती है लेकिन उनका पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। अगर मैं इतना कम पढ़ा-लिखा होता तो इंडस्ट्री में 25-30 साल तक सर्वाइव ना कर पाता।'
डायरेक्टर्स की तारीफ की
हालांकि राजपाल ने अपने डायरेक्टर्स की तारीफ भी की। बोले, 'मैं तीन डायरेक्टर्स की बहुत इज्जत करता हू वे हैं मिस्टर राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन और प्रियदर्शन। मैं उन्हें बहुत मानता हूं। मैंने इन्हीं तीनों के साथ 50 फिल्में की हैं। खराब शिक्षा वाली बात यहां लागू नहीं होती क्योंकि मंशा दूसरी है। मैं प्रियनजी के बेटे की तरह हूं। वह जब भी कहेंगे मैं एक एक्टर के तौर पर जीवनभर उनके लिए परीक्षा देने को तैयार हूं। लेकिन प्रियनजी या बॉलीवुड से किसी को भी पूरी कहानी नहीं पता। इसलिए उनके जज करने का कोई मतलब नहीं है।'
क्या बोले थे प्रियदर्शन
प्रियदर्शन ने राजपाल की स्थिति पर बात की थी। उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्मों के प्रोड्यूसर्स से राजपाल के पैसे बढ़ाने के लिए कहा था। ऐसा राजपाल की 'स्थित' को देखते हुए किया था। प्रियदर्शन ने कहा था कि वे लोग उनको बचाना चाहते हैं और राजपाल इस स्थिति में अपनी खराब एजुकेशन की वजह से पहुंचे हैं। प्रियदर्शन ने कहा था, 'मैं राजपाल को 20 साल से जानता हूं। मैंने उन्हें पहली बार जंगल (2000) में देखा था और उनकी परफॉर्मेंस देखकर दंग था।उनके साथ मेरी पहली फिल्म मालामाल वीकली (2006) थी। इसके बाद उन्होंने मेरी ज्यादातर फिल्मों में काम किया। मैंने राजपाल की सिचुएशन देखते हुए अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर्स से कहा था कि उन्हें ज्यादा पे करें। मुझे उसकी समस्या पता है, इसीलिए हर फिल्म में लेता रहता हूं। मैंने उन्हें ऐड फिल्म्स भी दी थीं। बेचारे की कमजोर शिक्षा की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
