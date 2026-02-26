राजपाल यादव को स्कूली बच्चों ने गुल्लक तोड़कर भेजे थे पैसे; एक्टर से हुए नाराज तो अब मिला जवाब
राजपाल यादव जब जेल में थे तो कुछ स्कूली बच्चों ने भी अपनी पॉकेटमनी उनकी मदद के लिए भेजी थी। अब बच्चों की शिकायत है कि राजपाल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब एक्टर ने इस पर जवाब दिया है।
राजपाल यादव जब जेल में थे तो उनकी मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े। इनमें ज्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री के थे। उत्तर प्रदेश के एक गुरुकुल के कुछ छात्रों ने अपनी पॉकेट मनी के पैसे एक्टर के लिए भेजे थे। अब उनमें निराशा है कि ऐसा करने के बाद भी राजपाल उनसे नहीं मिले। अब राजपाल ने स्टूडेंट्स की इस नाराजगी का जवाब दिया है। उनका कहना है कि वह जल्द ही उन बच्चों से मिलेंगे और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाएंगे।
40 बच्चों ने जुटाया था राजपाल के लिए चंदा
राजपाल यादव ने लोन और चेक बाउंस केस में बीती 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरंडर किया था। वह अंतरिम जमानत पर बाहर हैं लेकिन केस की सुनवाई जारी है। जेल जाते वक्त राजपाल का इमोशनल मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पैसे ना होने की बात कही थी। इस पर यूपी के गुरुकुल सेवा ट्रस्ट की अथॉरिटी के 40 स्टूडेंट्स ने अपने जेब खर्च को बचाकर एक गुल्लक भरी और राजपाल के गांव के पते पर 21 फरवरी को भेज दी। बच्चों ने ऐसा करके राजपाल के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया था। इस पैसे के साथ स्टूडेंट्स ने राजपाल को एक इमोशनल लेटर लिखा था और उनके जेल से छूटने के बाद मिलने की इच्छा जताई थी।
राजपाल के जवाब ना मिलने से बच्चे खफा
अब बच्चों का 29 सेकंड्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे बोल रहे हैं, 'नमस्ते राजपाल भैया, हमने सुना है कि आप जेल से छूटकर घर आ गए हैं। आपको बधाई हो। हम सब आपसे मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमने जो मदद भेजी थी आपको मिली या नहीं। अगर मिल गई है तो आपने हमारे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? हम आपसे नाराज हैं।' बच्चों ने यह भी कहा था कि भले ही राजपाल उनसे मिल नहीं पा रहे थे लेकिन उनकी तसल्ली के लिए बात तो कर सकते थे।
बच्चों की शिकायत पर क्या बोले राजपाल
राजपाल यादव ने पीटीआई से बातचीत में बच्चों की इस शिकायत का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि वह हाल ही में घर लौटे हैं और परिवार के लोगों के साथ तक तसल्ली से नहीं बैठ पाए। जिन लोगों ने मदद की है राजपाल उन सबकी डिटेल्स जुटा रहे हैं। राजपाल बोले, 'जहां तक बच्चों से मिलने का सवाल है, मुझे पता चला कि वे अनाथालय से हैं। मुझे लगता है कि अगर बच्चों का एक आश्रम है तो वे अनाथ नहीं हैं।' इस पर राजपाल को बताया गया कि बच्चे गुरुकुल स्कूल के हैं। राजपाल बोले, 'मैं ऐसा इंसान हूं जो गुरु पद्धति पर यकीन करता है और वे सारे बच्चे मेरे हैं। मैं उनसे जरूर मिलूंगा, उन्हें गले लगाऊंगा और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाऊंगा।' गुरुकुल सेवा ट्रस्ट स्कूल के चेयरमैन कुमार सागर ने पीटीआई को बुधवार को जानकारी दी कि बच्चों ने जो चंदा किया था उसके अलावा कुछ अलग से अमाउंट भी उसमें ऐड किया गया था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।