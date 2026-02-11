Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRajpal Yadav manager first statement after actor went jail said Salman Khan Ajay Devgn supporting actor will be out soon
आ गए भाईजान! राजपाल यादव के मैनेजर का पहला बयान, बताया सलमान समेत इन एक्टर्स ने की मदद

आ गए भाईजान! राजपाल यादव के मैनेजर का पहला बयान, बताया सलमान समेत इन एक्टर्स ने की मदद

संक्षेप:

Rajpal Yadav Salman Khan: राजपाल यादव की मदद के लिए अब बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स भी सामने आ गए हैं। ये बात उनके मैनेजर गोल्डी ने बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि कल राजपाल यादव की बेल पर सुनवाई है।

Feb 11, 2026 02:13 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी का पहला बयान सामने आया है। गोल्डी ने बताया कि बॉलीवुड के कई जाने-माने एक्टर्स ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इस लिस्ट में अजय देवगन, सलमान खान, वरुण धवन और दूसरे सेलेब्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मैनेजर ने ये भी कहा कि कल कोर्ट में सुनवाई है और उन्हें उम्मीद है कि राजपाल यादव की रिहा हो जाएंगे।

किन एक्टर्स ने किया सपोर्ट?

गोल्डी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में कहा, ‘बहुत से लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे एक्टर्स ने अपना सपोर्ट दिया है। मैं अभी डेविड धवन के साथ कॉल पर था, उन्होंने भी मदद की है। रतन नैन, वरुण धवन… इस बार बहुत से लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसकी राजपाल ने बहुत तारीफ की है।’

राजपाल यादव

क्या राजपाल यादव ने सरेंडर करने से पहले एक्टर्स से मदद मांगी थी?

जब गोल्डी से पूछा गया कि क्या राजपाल ने तिहाड़ में सरेंडर करने से पहले अपने को-एक्टर्स से मदद मांगी थी तो गोल्डी ने कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ‘मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा।’

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव 6 दिनाें से जेल में हैं; सलमान खान और संजय दत्त कितने दिन रहे थे?

क्या सबने पैसे भेज दिए हैं?

गोल्डी ने कहा, ‘इंडस्ट्री उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इसकी तारीफ होनी चाहिए। सबने कमिटमेंट किए हैं, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन रातों-रात नहीं होते।’

राजपाल यादव

अब जेल से कब रिहा होंगे राजपाल यादव?

गोल्डी ने उम्मीद जताई कि राजपाल जल्द ही रिहा हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘मेंटली, परिवार को मजबूत रहना होगा। राजपाल भाई खुद बहुत मजबूत हैं। घर पर कई सेलिब्रेशन भी हैं, फरवरी के आखिर में फैमिली फंक्शन होने हैं। हर कोई चाहता है कि राजपाल भाई तब तक बाहर आ जाएं। उम्मीद है, वह कल तक बाहर आ जाएंगे।’

ये भी पढ़ें:कौन हैं राजपाल यादव को 1.11 करोड़ देने वाले राव इंद्रजीत? जीते हैं लग्जरी लाइफ

कल तक कैसे बाहर आएंगे राजपाल?

डिटेल्स शेयर करते हुए, गोल्डी ने बताया, ‘कल उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। हमें उम्मीद है कि उन्हें बेल मिल जाएगी। उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। बेल एप्लीकेशन पहले ही फाइल कर दी गई है। हम कल सुनवाई के बाद और डिटेल्स शेयर कर पाएंगे।’

राजपाल यादव को सपोर्ट करने वाले दूसरे लोग

इससे पहले सोनू सूद, गुरु रंधावा, गुरमीत चौधरी और KRK जैसी इंडस्ट्री की हस्तियों के साथ-साथ म्यूजिक डायरेक्टर राव इंद्रजीत यादव ने भी सबके सामने अपने सपोर्ट का ऐलान किया था।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव रो पड़े, तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले कहा- न पैसे हैं और न दोस्त

कब सरेंडर किया था?

चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। हालांकि, उन्होंने 5 फरवरी की शाम को आत्मसमर्पण किया था। यूं तो वह पिछले छह दिनों से जेल में हैं, लेकिन जैसे ही उनका सरेंडर करने से पहले दिया गया इमोशनल बयान, ‘न पैसे हैं और न दोस्त’, वायरल हुआ। एक के बाद एक हस्तियां उनकी मदद करने के लिए आगे आ गईं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Rajpal Yadav Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;