राजपाल यादव के वकील बोले, एक्टर ने सरेंडर करने से पहले कोर्ट में 40 करोड़…

राजपाल यादव के वकील बोले, एक्टर ने सरेंडर करने से पहले कोर्ट में 40 करोड़…
राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जमानत से पहले मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने इंटरव्यू दिया। वहीं अब राजपाल यादव के वकील ने मीडिया से बात की है।
राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने शिकायतकर्ता के इरोदों पर शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। उन्होंने इस शक के पैदा होने के पीछे की वजह भी बताई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये जानकारी भी दी कि राजपाल यादव ने सरेंडर करने से पहले कोर्ट से क्या कहा था। पढ़िए भास्कर उपाध्याय का पूरा इंटरव्यू।
राजपाल के वकील ने क्या कहा?
भास्कर उपाध्याय ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘राजपाल यादव वकील नहीं हैं। उन्हें कानूनी भाषा नहीं समझ आती है। वह एक एक्टर हैं, एक फैमिली मैन हैं। जब भी कोर्ट ने पूछा, उन्होंने बस इतना कहा, जो भी मुझ पर बकाया है, मैं चुका दूंगा। उस प्रोजेक्ट में उनका खुद का बहुत कुछ दांव पर लगा था। ऐसा नहीं है कि फिल्म के फ्लॉप होने पर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ।’
‘इरादे सही नहीं हैं’
भास्कर उपाध्याय ने आगे कहा, ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के इरादे सही नहीं हैं। राजपाल यादव ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे। उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करते हुए कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 40 करोड़ से ज्यादा है इसके पेपर्स ले लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं लिए। अगर सिर्फ पैसे की बात होती, तो वे सिक्योरिटी ले सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, हम ये नहीं चाहिए। इन्हें जेल भेज दीजिए।’
राजपाल यादव की रिक्वेस्ट
भास्कर उपाध्याय ने कहा, ‘वह अपनी क्षमता के हिसाब से, जो वादा किया है, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनका कहना है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। उनकी बस यही रिक्वेस्ट है कि उनका पक्ष ठीक से सुना जाए।'
बॉलीवुड ने सच में राजपाल यादव की मदद की है?
भास्कर उपाध्याय ने कहा, ‘कई लोग उनके इस मुश्किल समय में मदद करने के लिए आगे आए हैं। सही समय आने पर राजपाल यादव खुद बता देंगे कि उनकी किस-किसी ने मदद की है।’
राजपाल के भाई ने क्या कहा?
राजपाल के भाई चंद्रपाल यादव ने 16 फरवरी के दिन मीडिया से कहा था, ‘हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है.. जो भी दिन थे वो हमारे दिन थे, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी बस यही कहेंगे।’
अब अगली सुनवाई कब होगी?
अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इस दिन राजपाल यादव अपने वकील की मदद से कोर्ट को बताएंगे कि वे बकाया रकम कब और कैसे देंगे।
