राजपाल यादव 6 दिनाें से जेल में हैं; जानें सलमान खान, संजय दत्त और अन्य कितने दिन सलाखों के पीछे रहे थे

संक्षेप:

Celebs Spent How Many Days in Jail: राजपाल यादव ही नहीं, सलाखों के पीछे ये 6 दिग्गज सितारे भी रह चुके हैं। राजपाल यादव सात दिनों से जेल में हैं। सलमान ने 18 दिन जेल में बिताए थे।

Feb 11, 2026 01:12 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। हालांकि, उन्होंने 5 फरवरी की शाम को आत्मसमर्पण किया था। मतलब राजपाल यादव पिछले 6 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें, राजपाल यादव से पहले कई अन्य दिग्गज एक्टर्स भी जेल में रह चुके हैं। आइए बताते हैं कौन कितने दिन जेल में रहा था।

1.सलमान खान (Salman Khan)

क्या था मामला?: 1998 का काला हिरण शिकार मामला और 2002 का हिट-एंड-रन केस।

जेल में कितने दिन रहे थे?: सलमान खान ने जोधपुर जेल में कुल 18 दिन बिताए थे।

कोर्ट का फैसला?: सलमान खान अभी जमानत पर बाहर हैं। 2025-26 के दौरान उनके वकीलों ने कोर्ट में कई दलीलें दी हैं और मामला अभी भी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के कारण उनकी सुरक्षा और अदालती पेशी 2026 में भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

संजय दत्त

2. संजय दत्त (Sanjay Dutt)

क्या था मामला?: 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान अवैध हथियार (AK-56) रखने के दोषी।

जेल में कितने दिन रहे थे?: उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। वह यरवदा जेल (पुणे) में रहे थे। हालांकि, उनके अच्छे आचरण की वजह से उनकी सजा 8 महीने पहले खत्म कर दी गई थी।

जमानत पर बाहर हैं या सजा पूरी हो गई?: संजय दत्त अपनी पूरी सजा काटकर फरवरी 2016 में रिहा हो गए थे। अब वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं और फिल्मों में सक्रिय हैं।

3. रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty)

क्या था मामला?: सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और ड्रग्स एंगल की जांच (NCB केस)।

जेल में कितने दिन रही थीं?: वह 28 दिन तक मुंबई की भायखला जेल में रही थीं।

जमानत पर बाहर हैं या सजा पूरी हो गई?: फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को बड़ी राहत देते हुए उनका पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है। अब वह विदेश यात्रा कर सकती हैं। CBI की क्लोजर रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ हत्या का कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। हालांकि ड्रग्स का ट्रायल तकनीकी रूप से जारी है।

शाइनी आहूजा

4. शाइनी आहूजा (Shiney Ahuja)

क्या था मामला?: 2009 में अपनी घरेलू सहायिका (मेड) के साथ दुष्कर्म करने का आरोप।

जेल में कितने दिन रहे थे?: निचली अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। वह काफी समय जेल में रहे थे।

जमानत पर बाहर हैं या सजा पूरी हो गई?: पीड़िता बाद में अपने बयान से पलट गई थी, लेकिन मेडिकल सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शाइनी आहूजा को दोषी माना था। वह 2011 से जमानत पर बाहर हैं। उनकी अपील अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है, जिसके कारण उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो गया है।

5. सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi)

क्या था मामला?: अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप।

जेल में कितने दिन रहे थे?: वह 22 दिन तक 'अंडा सेल' (आर्थर रोड जेल) में रहे थे।

जमानत पर बाहर हैं या सजा पूरी हो गई?: 28 अप्रैल 2023 को सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी (Acquitted) कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ जिया खान को उकसाने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। मतलब वह कानूनी रूप से इस मामले से मुक्त हो चुके हैं।

फरदीन खान का ट्रांसफार्मेशन

6. फरदीन खान (Fardeen Khan)

क्या था मामला?: 2001 में कोकीन खरीदने की कोशिश के दौरान पकड़े गए थे।

जेल में कितने दिन रहे थे?: वह 3 दिन जेल में रहे थे।

जमानत पर बाहर हैं या सजा पूरी हो गई?: 2012 में ही उन्हें कोर्ट ने 'इम्युनिटी' (छूट) दे दी थी क्योंकि उन्होंने अपना नशा मुक्ति इलाज (Rehab) पूरा कर लिया था। 2025 में वह फिल्मों में शानदार वापसी कर चुके हैं।

समरी

एक्टर्सजेल में कितने दिन रहे थे?
राजपाल यादव6 दिन (अभी तिहाड़ जेल में ही हैं)
सलमान खान18 दिन (जोधपुर जेल)
संजय दत्त4 साल 4 महीने (यरवदा जेल, पुणे)
रिया चक्रवर्ती28 दिन (भायखला जेल, मुंबई)
शाइनी आहूजाडेटा नहीं है
सूरज पंचोली22 दिन (ऑर्थर रोड जेल)
फरदीन खान3 दिन
