राजपाल यादव ने कर्ज का आधा अमाउंट चुका दिया है, वकील बोले- जेल में मिलने जाऊंगा और...

Feb 12, 2026 11:17 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
राजपाल यादव जो फिलहाल जेल में हैं, उनके वकील का कहना है कि एक्टर ने अपने कर्ज का आधा अमाउंट दे दिया है और अभी नेगोशिएशन्स जारी हैं।

राजपाल यादव फिलहाल चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में हैं। गुरुवार को राजपाल द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई हुई। अब राजपाल के वकील भास्कर उपाध्याय ने बताया कि इस केस में राजपाल ने 50 प्रतिशत अमाउंट पहले ही चुका दिया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार की सुनवाई के दौरान एडजर्नमेंट की मांग इसलिए की गई क्योंकि उनके द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपोजिंग पार्टी यानी विपक्षी पक्ष से जवाब की आवश्यकता है।

जेल में राजपाल से मिलेंगे

उपाध्याय ने यह भी बताया कि वह अब राजपाल से जेल में मिलने का प्लान कर रहे हैं ताकि पेन्डिंग पेमेंट को लेकर उनके इंस्ट्रक्शन्स पर बात करें और इस मौटर पर उनकी पोजिशन समझ पाऊं। उनके मुताबिक सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान और क्लियर जवाब मिलने की उम्मीद है।

आधा पैसा दे चुके हैं राजपाल

उन्होंने कहा, ‘जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था इन्वेस्टमेंट पर्पस से उसे लेने से मना नहीं किया है। इससे पहले भी जब पैसे की बात हुई थी तो कंपनी ने लेने से मना कर दिया था। नेगोशिएशन्स चल रहे हैं 2012 एग्रीमेंट से। मैं यह नहीं बता सकता कि राजपाल को पैसे किसने दिए थे, यह फैमिली मैटर है। मैं पर्सनली जेल जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसे करना है। 5 करोड़ में से ढ़ाई करोड़ दिए जा चुके हैं। देखते हैं अब सोमवार को कोर्ट क्या डिसाइड करती है।’

क्या है पूरा मामला

बता दें कि राजपाल ने चेक बाउंस मामले में सरेंडर किया है। एक्टर ने साल 2010 में फिल्म ता पता लापता के लिए लोन लिया था। इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया था। लेकिन इसका लोन वह चुका नहीं पाए थे। साल 2018 में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

इस फैसले को 2019 में एक सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसके बाद 2014 में जब दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था तो सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था और उन्हें समय दिया गया था पैसे देने के लिए। लेकिन जब पैसे नहीं दिए तो फिर सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस ने एक्टर के इस बिहेवियर को गलत बताया और कहा कि उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पैसे नहीं दिए।

वैसे अभी तक राजपाल की मदद के लिए कई सेलेब्स आगे आ चुके हैं। कई ने अलग-अलग अमाउंट की मदद देने की घोषणआ की है सोशल मीडिया पर। वहीं राजपाल की पत्नी ने भी सभी को धन्यवाद किया है।

Rajpal Yadav

