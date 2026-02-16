Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

जेल के 10 दिनों में राजपाल यादव को मिल गया इतना काम, फिल्म, सैलून के विज्ञापन में आएंगे नजर

Feb 16, 2026 08:24 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजपाल यादव को जेल में रहने के दौरान ही कई बड़े प्रोजेक्ट मिल गए हैं। आने वाले दिनों में एक्टर इन फिल्मों और विज्ञापनों में नजर आने वाले हैं। एक ही तो बढ़ा दी गई फीस।

जेल के 10 दिनों में राजपाल यादव को मिल गया इतना काम, फिल्म, सैलून के विज्ञापन में आएंगे नजर

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में पिछले 11 दिनों से बंद थे। आज एक्टर को बेल पर रिहाई मिल गई है। एक्टर ने जेल जाने से पहले एक बयान दिया था जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री समेत खेल और बिजनेस जगत से भी एक्टर को सपोर्ट मिलने लगा। अब राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं और उनके पास काम की बाढ़ आई हुई है। जेल में बंद रहने के दौरान एक्टर को कई और फिल्म, विज्ञापन और म्यूजिक वीडियो में काम मिला है।

सोनू सूद की फिल्म

राजपाल यादव ने जेल जाने से पहले अपने बयान से इंडस्ट्री के अपने साथी कलाकार को इमोशनल कर दिया था। एक्टर ने कहा था कि उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है और ना ही कोई दोस्त है। इस बयान के बाद सोनू सूद ने उन्हें अपनी फिल्म में काम ऑफर दिया जिसके बदले में एक्टर ने एडवांस पैसे भेजने की बात कही। मतलब राजपाल के पास सोनू सूद की एक फिल्म है।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव जल्द करेंगे प्रेस कांफ्रेंस, लोगों से मिली मदद पर कर सकते हैं बात

गुरु रंधावा का म्यूजिक वीडियो

सिंगर गुरु रंधावा ने भी सोनू सूद की पहल को आगे बढ़ाते हुए राजपाल यादव को अपने म्यूजिक वीडियो में साइन करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने भी एडवांस पैसे भेजे। गुरु रंधावा ने दूसरे लोगों से भी एक्टर की मदद करने की बात कही थी।

ये भी पढ़ें:जिस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने लिया कर्जा, उसकी कमाई हुई सिर्फ इतनी
guru randhava rajpal yadav


येस मैडम का विज्ञापन

ब्यूटी सैलून एप येस मैडम एक सीईओ मयंक आर्य ने भी एक्टर की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। मयंक ने ट्वीट कर कहा था कि वो राजपाल यादव जैसे टैलेंट की मदद के लिए उन्हें अपनी कंपनी के नए विज्ञापन में कास्ट कर रहे हैं। इसके लिए टीम काम पर लग गई है।

ये भी पढ़ें:जब राजपाल का काम चल रहा था…नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कही थी ये बात


बॉक्सर विजेंदर के साथ फिल्म
बॉक्सर विजेंदर ने भी राजपाल यादव को अपनी अगली फिल्म में काम ऑफर किया है। विजेंद्र ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘मैं सच्चे टैलेंट की इज्जत करता हूं। राजपाल यादव ने सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने बहुत से किरदारों से हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैं राजपाल यादव को अपनी आने वाली फिल्म में काम करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं संजू सैनी’।

राजपाल को स्क्रीन पर देखने का इंतजार

इस मदद के अलावा राजपाल यादव के पास अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला और वेलकम टू जंगल जैसी फिल्में हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी एक्टर को उनकी फीस बढ़ाने की बात कही है। राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं। आने वाले समय में वो अपना कर्जा चुका कर इन प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं। राजपाल को वापस से स्क्रीन पर देखना शानदार होने वाला है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Rajpal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;