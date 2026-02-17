Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

राजपाल यादव को पैसे देने वाले बिजनेसमैन का इंटरव्यू, बोले- मैं उनके पास जाकर गिड़गिड़ाता था

Feb 17, 2026 07:32 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को साल 2010 में 5 करोड़ देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष रखा है।

राजपाल यादव को पैसे देने वाले बिजनेसमैन का इंटरव्यू, बोले- मैं उनके पास जाकर गिड़गिड़ाता था

राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसी बीच, राजपाल यादव पर केस करने वाले मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक माधव गोपाल अग्रवाल का एक इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने साल 2010 में सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के कहने पर राजपाल यादव को ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए थे और आज पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख रहे हैं।

माधव गोपाल अग्रवाल ने क्या कहा?

  • पैसे देने से किया था इनकार: माधव गोपाल अग्रवाल ने न्यूज पिंच को दिए इंटरव्यू में बताया कि राजपाल यादव, सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के जरिए उनसे से मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी फिल्म ‘अता पता लापता’ इतनी बन गई है और अगर अभी हमें कुछ पैसे नहीं मिले ताे हम बर्बाद हो जाएंगे। पहले तो माधव गोपाल अग्रवाल ने पैसे देने से मना कर दिया था। हालांकि, मना करने के बाद राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव उन्हें मैसेज करने लगीं। ऐसे में उन्होंने इमोशनल प्रेशर में आकर राजपाल यादव को पैसे दे दिए।

ये भी पढ़ें:जेल के 10 दिनों में राजपाल यादव को मिल गया इतना काम, ये हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट
राजपाल यादव
  • एग्रीमेंट पर क्या लिखा था?: माधव गोपाल अग्रवाल का कहना है कि एग्रीमेंट में साफ-साफ शब्दाें में लिखा हुआ है कि चाहे फिल्म चले या न चले, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिले या न मिले, आंधी आए चाहे तूफान हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं होगा। आप तय रकम तय समय पर हमें लौटाएंगे।
  • पर्सनल गारंटी: माधव गोपाल अग्रवाल ने कहा, ‘एग्रीमेंट साइन करते वक्त इन्होंने पर्सनल गारंटी भी दी थी। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्याेंकि हमने कई जगहाें पर पढ़ा कि राजपाल यादव कह रहे हैं कि हमने निवेश किया था। जब निवेश करते हैं तब पर्सनल गारंटी नहीं दी जाती और न चेक दिए जाते हैं।’
  • तीन बार बने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट: माधव गोपाल अग्रवाल ने चेक जमा करने से पहले राजपाल यादव को कॉल किया। उन्होंने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं। माधव गोपाल अग्रवाल ने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनवाए और राजपाल यादव से नए चेक लिए। ऐसे करते-करते तीन बार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बने।

ये भी पढ़ें:जेल से रिहा होंगे राजपाल यादव, जमानत के लिए कोर्ट में जमा करने पड़े इतने करोड़
राजपाल यादव
  • फिल्म की रिलीज पर लगी रोक: फिर माधव गोपाल अग्रवाल को न्यूज से पता चला कि अमिताभ बच्चन ने ‘अता पता लापता’ का म्यूजिक लॉन्च किया है। एग्रीमेंट के मुताबिक, राजपाल यादव को फिल्म बनने के बाद माधव गोपाल अग्रवाल को फिल्म के नेगेटिव और पैसे देने थे। ऐसे में माधव गोपाल अग्रवाल ने कोर्ट का रुख किया और फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई। राजपाल यादव ने कहा कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी पैसे नहीं दे पाएंगे। फिर माधव गोपाल अग्रवाल ने सेटलमेंट किया और फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटवा दी। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई
  • साल 2013: जब कोई हल नहीं निकला तब माधव गोपाल अग्रवाल ने कोर्ट का रुख किया। एग्रीमेंट के मुताबिक, राजपाल यादव को हमें बहुत ज्यादा पैसे देने थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर हमने 10.40 करोड़ पर सेटलमेंट कर लिया। राजपाल यादव ने कोर्ट में 10.40 करोड़ के चेक जमा किए और सब बाउंस हो गए। यहीं से चेक बाउंस होने की प्रक्रिया शुरू हुई।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव जल्द करेंगे प्रेस कांफ्रेंस, लोगों से मिली मदद पर कर सकते हैं बात
राजपाल यादव
  • गिड़गिड़ाना पड़ा: माधव गोपाल अग्रवाल बोले, ‘शुरुआत में जब कोर्ट में मामला नहीं गया था तब मैं इनके घर भी गया था। दो बार तो मैं बच्चों की तरह रोया हूं इनके सामने क्योंकि हम न इतने बड़े आदमी हैं और न पैसे वाले हैं। हमने तो इनकी मदद ये सोचकर कर दी थी कि एक्टर हैं पैसे मिल जाएंगे। मैंने गिड़गिड़ाया कि जो डेट कहोगे उस डेट का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनवाऊंगा। मैंने भी लोगों से पैसे लेकर आपको दिए हैं। इन्होंने हर बार यही कहा कि इस बार चेक बाउंस नहीं होंगे।’
  • राजपाल यादव के जेल जाने पर किया रिएक्ट: माधव गोपाल अग्रवाल बोले, ‘राजपाल यादव के जेल जाने से हमारी नाक ऊंची नहीं हुई। हमारा तो बिजनेस है। हमें तो पैसे चाहिए। अब कोर्ट की वो प्रक्रिया है तो कुछ कर नहीं सकते।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Rajpal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;