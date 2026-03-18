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राजपाल यादव पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, आज होगी चेक बाउंस केस में सुनवाई

Mar 18, 2026 12:16 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक की ही अंतरिम बेल दी थी। ऐसे में सुनवाई के लिए राजपाल यादव दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं।

राजपाल यादव पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, आज होगी चेक बाउंस केस में सुनवाई

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत राजपाल यादव से ये जानने की कोशिश करेगी कि उन्होंने निर्धारित राशि जमा कर दी है या नहीं? अदालत उनसे ये भी पूछेगी कि वह बकाया राशि कब और कैसे जमा करेंगे।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

याद दिला दें कि पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम बेल दी थी। अदालत ने राजपाल यादव को कुछ घंटों का समय दिया था और 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। जब राजपाल यादव ने राशि जमा करा दी थी तब अदालत ने उन्हें 18 मार्च 2026 तक की अंतरिम जमानत दी थी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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