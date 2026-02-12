बॉलीवुड इस तरह की घटना में साथ नहीं देता,यहां की हवा उनको ऐसा बना देती है- गोविंद नामदेव
Rajpal Yadav Case: गोविंद नामदेव ने बड़ा बयान दिया है। राजपाल यादव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इस तरह की घटना में साथ नहीं देता है।
राजपाल यादव के चेक बाउंस केस के बारे में बात करते हुए गोविंद नामदेव ने बॉलीवुड की पोल खोल दी। दरअसल, राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 4 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। हालांकि, राजपाल यादव ने 5 फरवरी की शाम को सरेंडर किया। जब सरेंडर से पहले दिया गया उनका बयान वायरल हुआ तब एक के बाद एक, कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स उनकी मदद के लिए आगे आए। इसी बीच गोविंद नामदेव का बयान वायरल हो रहा है।
‘यहां की हवा उनको ऐसा बना देती है’ - गाेविंद
गोविंद नामदेव ने मीडिया प्लेटफॉर्म ‘द लल्लनटॉप’ को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने देखा है कि बॉलीवुड में जब इस तरह की घटाना होती है तब लोग साथ नहीं देते हैं। ऐसा ही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। उसके पीछे सोच होती है। संस्कार होते हैं, जिसमें संस्कार नहीं हैं मदद करने के वो नहीं करता है मदद। यहां की हवा उनको ऐसा बना देती है। बहुत दुर्भाग्यशाली बात है ये।'
‘राजपाल के साथ जो हुआ उसका मैं साक्षी हूं’ - गोविंद
गोविंद नामदेव ने आगे कहा, 'राजपाल के साथ जो भी हुआ मैं उसका साक्षी हूं। वो अन्याय ही बुरे वक्त में फंस गया है। बहुत प्यारा इंसान है वो। आगे की लाइफ और बेहतर होगी उसकी ऐसा मैं मानता हूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ये बात पता है कि राजपाल अनजाने में इस स्थिति में फंस गए हैं।
आज हुई थी राजपाल यादव की बेल पर सुनवाई
आज दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव की बेल पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजपाल यादव काे फटकार लगाई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, ‘आप इसलिए जेल नहीं गए क्योंकि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था। आप इसलिए जेल गए क्योंकि आप कोर्ट से किए अपने वादे पूरे नहीं कर पाए।’ जस्टिस ने आगे कहा, ‘आप पैसे इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि कोर्ट ने आपसे कहा था, आप पैसे इसलिए दे रहे थे क्योंकि आपने सेटलमेंट किया था।’ इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब बेल पर सुनवाई 16 फरवरी के दिन होगी।
