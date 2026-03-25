Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अक्षय कुमार ने साइड नहीं किया...राजपाल यादव ने वायरल हुई वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ये उनके संस्कार हैं

Mar 25, 2026 08:18 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

हाल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें अक्षय कुमार एक्टर राजपाल यादव को साइड में करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर विवाद हुआ और अब खुद राजपाल यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसे पहले से डिस्कस बताया। दोनों का रिश्ता सालों से खास बना हुआ है।

अक्षय कुमार ने साइड नहीं किया...राजपाल यादव ने वायरल हुई वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ये उनके संस्कार हैं

अक्षय कुमार और राजपाल यादव के बीच विवाद की खबर सामने आई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पैपराजी के सामने फोटो के लिए जैसे ही राजपाल आगे आए तो अक्षय ने उन्हें साइड में खड़ा कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों के बीच कोई विवाद हुआ है। लेकिन अब इस वायरल हुए वीडियो की सच्चाई खुद राजपाल यादव ने बता दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है।

राजपाल यादव ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

दरअसल, हाल में अक्षय कुमार अपनी फिल्म भूत बंगला को प्रोमोट करने के लिए नागिन के सेट पर पहुंचे थे। यहां तस्वीर खिंचवाने के लिए जैसे एकता कपूर, कनिका मान खड़े हुए थे। जैसे ही राजपाल यादव आते हैं अक्षय उन्हें साइड में खड़े होने के लिए कह देते हैं। अब राजपाल ने ANI को बताया कि इस बारे में अक्षय और उनके बीच बातचीत हुई थी। राजपाल ने कहा कि लड़कियां थी तो अक्षय खुद एक तरफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ उन्हें खड़े होने को कहा, बीच में लड़कियां थीं। ये सब पहले डिस्कस हुआ था। ये उनके संस्कार हैं और मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें प्यार करता हूं।

अक्षय कुमार के साथ खास है रिश्ता

राजपाल यादव ने बताया कि अक्षय कुमार और उनके बीच का रिश्ता फिल्म मुझसे शादी करोगी की के बाद से ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन दोनों को फिल्म सेट पर देख ले तो किसी को लगेगा हमारे बीच लड़ाई हो रही है। हम कभी बाल पकड़ते हैं, कभी पैर मारते हैं। एक्टर ने बताया कि ऐसा उनका और अक्षय कुमार का बॉन्ड है। दोनों के बीच बहुत प्यार और इज्जत है। अपने पिछले इंटरव्यू में राजपाल ने बताया था कि वो फिल्म के सेट पर अक्सर सीन आपस में ही इम्प्रोवाइज्ड करते हैं। आपस में ही बात कर लेते हैं कि किसे कैसे वो सीन करना है।

जेल गए थे राजपाल यादव

बता दें, राजपाल यादव हाल में चेक बाउंस केस की वजह से खबरों में बने रहे थे। एक्टर को फरवरी में जेल जाना पड़ा था। इस घटना के बाद देश के कई कलाकारों ने एक्टर को मदद पहुंचाई। सोनू सूद ने एक्टर को एडवांस पेमेंट के साथ फिल्म ऑफर कर दी। गुरु रंधावा ने अपनी एल्बम में काम दिया। कई लोगों ने उनका लोन चुकाने के लिए पैसे भेजे। राजपाल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी मदद के लिए छोटे बच्चे भी आगे हैं जिन्होंने अपनी गुल्लक के पैसे तक उन्हें भेज दिए।इस एहसान को वो नहीं चुका पाएंगे। आगे उन्होंने मदद करने वाले लोगों को उनका पैसा वापस करने का आश्वासन दिया।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Akshay Kumar Rajpal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।