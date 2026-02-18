Hindustan Hindi News
राजपाल यादव का बयान, कहा- जिन्होंने पहले मेरी मदद की है वो एक और मदद कर दें, मुझे…

Feb 18, 2026 12:43 pm IST
Rajpal Yadav: दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने उन सबकाे धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनकी मदद की है।

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद बयान दिया है। उन्होंने मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने वाले सपोर्टर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद मांगी है और कहा है कि जिन्होंने पहले उनकी मदद की थी वे एक बार फिर अच्छे रोल देकर उनका सपोर्ट करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वह अपनी भतीजी की शादी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों के सारे सवालों का जवाब देंगे।

‘सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं’ - राजपाल यादव

राजपाल यादव ने इंडिया टीवी को दिए बयान में कहा, ‘आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों से लेकर अलग-अलग बड़ों तक, मुझे इंडियन सिनेमा में अपने पूरे सफर के दौरान बहुत प्यार मिला है और मैं इसके लिए सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी बुराई की या मेरी बुराई की।’

राजपाल यादव
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मांगी मदद

फिल्म जगत के लोगों को संबोधित करते हुए राजपाल यादव ने कहा, ‘जिन्होंने पहले मेरी मदद की है वो एक और मदद कर दें। मुझे काम दे दें। कैरेक्टर मेरी मर्जी का और पैसा आपकी मर्जी का।’

राजपाल यादव जल्द करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

वहीं PTI से बातचीत में एक्टर ने कहा, ‘सभी कानूनी मामले हाई कोर्ट में हैं क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता और मैं कोर्ट के फैसलों का पूरा सम्मान करता हूं। अगले कुछ दिनों में, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी घर में शादी है। इसके बाद हम सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे। मीडिया और देश भर में सभी लोगों और भारतीय सिनेमा को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।’

जेल में क्यों थे राजपाल यादव?

राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद, वह रकम चुका नहीं पाए। इसके बाद एक लंबा कानूनी झगड़ा शुरू हुआ और आखिरकार रकम बढ़कर लगभग 11 करोड़ रुपये हो गई। साल 2018 में, राजपाल और उनकी पत्नी राधा को चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया गया और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने जून 2024 में सेटलमेंट की बातचीत को आसान बनाने के लिए उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन राजपाल यादव तय समय पर तय रकम नहीं दे पाए। ऐसे में इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कहा। 5 फरवरी के दिन राजपाल यादव जेल गए और 1.5 करोड़ जमा करने के बाद उन्हें 16 फरवरी, 2026 को जमानत मिली।

Rajpal Yadav

