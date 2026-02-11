प्रेमानंदजी को था राजपाल यादव पर विपत्ति का आभास? पुराना वीडियो देख बोले लोग- पहले ही…
राजपाल यादव जेल जाने के 2 महीने पहले ही प्रेमानंद महाराज से मिले थे। वहां दोनों के बीच बातचीत का पुराना वीडियो अब लोग फिर से देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रेमानंदजी को पहले से आभास था।
राजपाल यादव के तिहाड़ जेल से छूटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चेक बाउंस केस में पैसी की कमी बताकर उन्होंने सरंडर कर दिया था। उनका इमोशनल मैसेज देखने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सहित कुछ लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इस बीच राजपाल यादव से जुड़े कई नए-पुराने वीडियोज सामने आ रहे हैं। दिसंबर 2025 में राजपाल यादव प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे। अब लोग इस वीडियो को फिर से देखकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि प्रेमानंद को शायद आभास था कि कुछ गलत होने वाला है। देखें उन्होंने राजपाल यादव से ऐसा क्या कहा था।
प्रेमानंद से राजपाल यादव की बातचीत
राजपाल यादव प्रेमानंदजी के दरबार में मुस्कुराते हुए पहुंचे थे। प्रेमानंद ने राजपाल से पूछा, ठीक हो? इस पर एक्टर ने जवाब दिया, आज ठीक हैं। यह सुनकर फिर प्रेमानंदजी हंस पड़े और बोले, आप हमारे भारतवासियों को हंसाते रहते हैं। उनका मनोरंजन करते रहते हैं। अच्छा है। इसके बाद राजपाल ने बोलना शुरू किया, महाराज दद्दाजी थे श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री। 2020 में ब्रह्मलीन हुए तो 99 में हमें दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला तो लगातार सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ सवा 5 करोड़, दद्दाजी ने 131 यज्ञ करवाए पूरे विश्व कल्याण हेतु। हम तो अभिनय करते रहते थे और दद्दाजी के साथ थे।
विपत्तियों पर क्या बोले थे प्रेमानंद
प्रेमानंदजी बोले, 'जीवन का तो लाभ यही बच्चा कि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे क्योंकि जीवन में कभी-कभी विपत्तियां आती, कभी-कभी दुख आते हैं। कभी-कभी अपनों से बिछोह होता है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि जीना मुश्किल होता है। अर्थ की समस्या, व्यवहार में कई समस्याएं आती है तो हमारी उन समस्याओं के समय हमको कोई संभाल सके वो केवल भगवान है।
समस्या में कोई साथ नहीं देगा
इंसान तो आप खाते-पीते अच्छे तो आपसे हाथ मिलाएगा और आप कल समस्या में फंस जाएंगे तो देखेंगे राजपाल आ रहे साइड में हो जाएगा कि वो कहीं हमसे बात ना कर ले। कहीं हमसे कुछ कह ना दे तो समस्याओं में केवल भगवान साथ देते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करते रहो। नाम जप करते रहो और जीवन को आनंदमय बनाओ। हर विपत्ति हर दुख से लड़ना सीखो। हारना नहीं।' राजपाल यादव बोले, आपको देख के ये ये पूरा प्रमाणित हो गया कि ईश्वर है और आप अब मैं बहुत बोलना चाहता था मुझे कुछ आ ही नहीं रहा।
लोगों ने लिखे ये कमेंट्स
भजनमार्ग यूट्यूब चैनल पर पोस्ट इस वीडियो में कई लेटेस्ट कमेंट्स भी दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, प्रेमानंदजी महाराज को आभास था कि राजपाल यादव पर परेशानी आने वाली है, इसलिए उन्होंने इतने प्यार से समझाया था। आज वो जेल में हैं ईश्वर उनकी रक्षा करें। एक ने लिखा है, राजपाल यादवजी को जेल जाना पड़ा आर्थिक समस्या के कारण इसके कुछ दिन के बाद, महाराजजी ने पहले ही समझा दिया था कि हारना नहीं विपत्ति आती है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।