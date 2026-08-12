क्यों खास तौर पर रजनीकांत की बस में बैठते थे लोग? स्ट्रगल के दिनों में भी चलता था थलाइवा का स्वैग!
रजनीकांत के फैंस जानते हैं कि थलाइवा सुपरस्टार बनने से पहले बसों में टिकट बेचा करते थे। लेकिन क्या आपको उनका यह किस्सा पता है?
साउथ के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत का स्वैग उनकी फिल्मों को बहुत एक अलग ही वाइब देता है। चाहे घुमाकर चश्मा पहनना हो, या फिर सिक्का उछालकर उसे अपनी पॉकेट में लैंड कराना। रजनीकांत अपनी फिल्मों में कई ऐसे मूव्स करते हैं जो असल जिंदगी में देखने वालों को करीब-करीब इंपॉसिबल लगते हैं। फैंस जानते हैं कि रजनीकांत फिल्मी दुनिया में चमकने से पहले बसों में कंडक्टर की नौकरी कर रहे थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि रजनीकांत का स्वैग उस वक्त भी कायम था, और इसी वजह से लोग जान बूझकर उन्हीं की बस में बैठना चाहते थे।
टिकट बेचते वक्त करते कूल मूव्स
कई दशक पहले जब रजनीकांत बस में टिकट बेचा करते थे। रजनीकांत टिकट बेचने के दौरान भी अपने मस्तमौला आइकॉनिक मूव्स किया करते थे। वह यात्रियों को सीधे तौर पर टिकट देने की बजाए टिकट को फ्लिप करके और कभी दूसरे स्टाइलिश अंदाज में यात्रियों को दिया करते थे। रजनीकांत का यही स्टाइल देखने के लिए पैसेंजर खाली बस में नहीं बैठकर जान बूझकर उन्हीं की बस में बैठ जाया करते थे। रजनीकांत का टिकट बेचना किसी शो जैसा हो जाता था, क्योंकि वह मजेदार बातें करते और मस्त मूव्स दिखाते।
धीरे-धीरे पहचानने लग गए लोग
अगर किसी पैसेंजर से सिक्का लेना होता, या फिर उसे चेंज वापस करना होगा, तो रजनीकांत सीधे-सीधे पैसे देने की बजाए सिक्का हवा में उछालकर उससे कुछ कूल मूव्स करते और तब यात्रियों को देते थे। धीरे-धीरे रजनीकांत को हर पैसेंजर उनके इसी स्टाइल की वजह से पहचानने लगा। रजनीकांत इसी सबके बाद जब सिनेमा में आए और उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, तो यही सब चीजें उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गईं। जो चीजें लोग पहले बसों में रजनीकांत को करते देख रहे थे, वही अब बड़े पर्दे पर पूरी दुनिया देख रही थी।
रजनीकांत की अपकमिंग फिल्में
हकीकत तो यह है कि रजनीकांत जिस तरह की फिल्में उम्र के इस पड़ाव पर कर रहे हैं, वैसी बहुत से एक्टर्स को ऑफर भी नहीं हो रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि रजनीकांत का औरा और उनका स्वैग ही इस तरह के किरदारों को सूट करता है। बात साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत की अपकमिंग फिल्मों की करें तो इस लिस्ट में सुपरहिट सागा जेलर का पार्ट-2 और धर्मन के साथ-साथ कमल हासन और रजनीकांत का एक कोलैब प्रोजेक्ट भी कतार में है। देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी ज्यादा धमाल मचाती है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग