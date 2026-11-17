राजकुमार राव की फेवरेट हैं ये 3 हॉरर फिल्में, बोले- डर के मारे हालत खराब हो रही थी
OTT Horror Movies: राजकुमार राव ने अपनी 3 पसंदीदा हॉरर फिल्मों के नाम बताए। एक फिल्म देखने के बाद वह एक हफ्ते तक डर के मारे सो नहीं पाए थे।
बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी पसंदीदा तीन हॉरर फिल्मों के नाम बताए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इनमें से एक फिल्म को देखने के बाद वह करीब एक हफ्ते तक ठीक से सो नहीं पाए थे। राजकुमार राव ने कहा, 'हॉरर फिल्मों की बात करें तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1 और कंज्यूरिंग 1 सच में डराने वाली हैं। हालांकि, ज्यादातर हॉरर फिल्में इतनी डरावनी नहीं होतीं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं।'
इस फिल्म ने उड़ा दी थी राजकुमार राव की नींद
राजकुमार राव ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया, 'एक किस्सा FTII, पुणे में पढ़ाई के दौरान हुआ। मैं नया-नया FTII गया था और उस वक्त घर की याद भी आती थी। एक दिन सोचा कि क्लास खत्म होने के बाद फिल्म देखने चलते हैं। मैं E-Square थिएटर पहुंचा और वहां 'द एक्जोरसिज्म ऑफ एमिली रोज' का नाम देखकर टिकट ले ली। उस वक्त मुझे एक्सॉर्सिज्म का मतलब भी नहीं पता था। लगा कि कोई सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होगी।'
थिएटर में सिर्फ छह लोग थे मौजूद
राजकुमार ने कहा, 'मैं अकेले थिएटर गया था। उस थिएटर में करीब हजार लोगों के बैठने की क्षमता थी और उतने बड़े थिएटर में सिर्फ छह लोग थे। फिल्म शुरू हुई तो समझ आया कि मामला कुछ और ही है। फिर भी पूरी फिल्म देखी। लेकिन इसके बाद का एक हफ्ता मेरे लिए काफी मुश्किल रहा। फिल्म का डर दिमाग में इस तरह बैठ गया था कि हॉस्टल के कमरे में सोते वक्त भी लगता था कि एमिली रोज मेरे पीछे मौजूद है।'
जयदीप अहलावत के साथ शेयर करते थे कमरा
राजकुमार राव बोले, 'मैं और जयदीप अहलावत एक ही कमरे में रहते थे। कमरे की अलमारी के ऊपर थोड़ी जगह खाली थी। जब मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेटता, तो दिमाग में ख्याल आता कि एमिली रोज वहीं बैठी होगी। डर के मारे हालत खराब हो रही थी। फिर मैंने खुदसे कहा, देख दो ही रास्ते हैं या तो कमरे से बाहर जाकर दोस्तों के साथ बैठ जा या फिर पलटकर देख ले। मैंने दूसरा रास्ता चुना। तीन तक गिनती की और पलटकर देखा और वहां कोई नहीं था। मुझे खुशी है कि मैंने उस दिन पलटकर देखने का फैसला किया क्योंकि अगर मैं एक बार डरकर बाहर चला जाता तो शायद हर बार ऐसा ही करता।'
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं ये फिल्में?
राजकुमार राव की बताई इन तीनों हॉरर फिल्मों को आप ओटीटी पर देख सकते हैं। 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1' की IMDb रेटिंग 6.3 है और यह अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। वहीं, 'द कंज्यूरिंग 1' की IMDb रेटिंग 7.5 है। इसे भी अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, 'द एक्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज' की IMDb रेटिंग 6.7 है और यह सोनी लिव पर है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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