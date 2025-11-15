राजकुमार राव बने पिता, वेडिंग एनिवर्सी के दिन पत्रलेखा ने दिया बेटी को जन्म

संक्षेप: Rajkummar Rao and Patralekha: राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर नन्हे मेहमान का जन्म हुआ है। कपल ने इस खुशखबरी की जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी है। पत्रलेखा और राजकुमार राव के घर बेटी का जन्म हुआ है।

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी है। राजकुमार राव ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। राजकुमार राव ने जैसे ही पोस्ट शेयर किया फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी बेटी का जन्म आज यानी 15 नवंबर को हुआ है। खास बात है कि आज ही के दिन चार साल पहले राजकुमार और पत्रलेखा की शादी हुई थी।

राजकुमार राव के घर हुआ बेटी का जन्म राजकुमार राव ने आज यानी 15 नवंबर को पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर भगवान मे हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। राजकुमार ने जो पोस्ट शेयर किया है उसपर लिखा है- हम चांद पर हैं, भगवान ने हमें बेबी गर्ल का आशीर्वाद दिया है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दी बधाई राजकुमार राव के पोस्ट पर फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक ने लिखा- बेस्ट न्यूज, आप दोनों को बधाई। दूसरे यूजर ने लिखा- बधाई हो सत्तु, आशा करती हूं आप अपनी बेटी का नाम आरती रखेंगे। भगवान आपकी बेटी पर आशीर्वाद बनाए रखे।