राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शेयर की बेटी की पहली फोटो शेयर की, रखा ये खूबसूरत नाम

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर बीते साल एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन दिनों दोनों अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। पत्रलेखा 15 नवंबर को एक बेटी की मां बनीं। कपल ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी है। राजकुमार राव ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटी के जन्म के बाद स्टार्स और फैंस ने राजकुमार राव को ढेरों बधाईयां दी। ऐसे में अब एक्टर ने अपनी बेटी का नामकरण कर दिया है। यही नहीं खुद एक पोस्ट शेयर कर राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम रिवील कर दिया है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने अपनी बुटी का क्या नाम रखा है?

राजकुमार ने अपनी बेटी का रखा ये नाम राजकुमार राव ने आज यानी 18 जनवरी, 2026 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में राजकुमार, पत्रलेखा और उनकी बेटी का हाथ नजर आ रहा है। तीनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा हुआ है। इस तस्वीर के साथ राजकुमार ने कैप्शन में बेटी का नाम भी बताया है। राजकुमार ने कैप्शन में लिखा, 'हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद से आपका परिचय कराते हैं। पार्वती पॉल राव।' जी हां, राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम पार्वती रखा है। साथ ही उन्होंने उसके नाम के साथ अपना और अपनी पत्नी का सरनेम भी जोड़ा है।

11 साल किया डेट बता दें, साल 15 नवंबर साल 2021 में राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी हुई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो पत्रलेखा और राजकुमार राव ने शादी करने से पहले 11 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों की मुलाकात पहली बार साल 2010 में हुई थी। पत्रलेखा और राजकुमार राव साल 2014 में आई फिल्म सिटीलाइट्स में साथ नजर आए थे।