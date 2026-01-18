Hindustan Hindi News
बॉलीवुड Rajkummar Rao Patralekhaa Reveals Her Daughter Name PARVATI PAUL RAO signifies
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शेयर की बेटी की पहली फोटो शेयर की, रखा ये खूबसूरत नाम

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शेयर की बेटी की पहली फोटो शेयर की, रखा ये खूबसूरत नाम

संक्षेप:

राजकुमार राव ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। ऐसे में अब एक्टर ने अपनी बेटी का नामकरण कर दिया है। यही नहीं खुद एक पोस्ट शेयर कर राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम रिवील कर दिया है।  

Jan 18, 2026 11:38 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर बीते साल एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन दिनों दोनों अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। पत्रलेखा 15 नवंबर को एक बेटी की मां बनीं। कपल ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी है। राजकुमार राव ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटी के जन्म के बाद स्टार्स और फैंस ने राजकुमार राव को ढेरों बधाईयां दी। ऐसे में अब एक्टर ने अपनी बेटी का नामकरण कर दिया है। यही नहीं खुद एक पोस्ट शेयर कर राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम रिवील कर दिया है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने अपनी बुटी का क्या नाम रखा है?

राजकुमार ने अपनी बेटी का रखा ये नाम

राजकुमार राव ने आज यानी 18 जनवरी, 2026 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में राजकुमार, पत्रलेखा और उनकी बेटी का हाथ नजर आ रहा है। तीनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा हुआ है। इस तस्वीर के साथ राजकुमार ने कैप्शन में बेटी का नाम भी बताया है। राजकुमार ने कैप्शन में लिखा, 'हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद से आपका परिचय कराते हैं। पार्वती पॉल राव।' जी हां, राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम पार्वती रखा है। साथ ही उन्होंने उसके नाम के साथ अपना और अपनी पत्नी का सरनेम भी जोड़ा है।

11 साल किया डेट

बता दें, साल 15 नवंबर साल 2021 में राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी हुई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो पत्रलेखा और राजकुमार राव ने शादी करने से पहले 11 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों की मुलाकात पहली बार साल 2010 में हुई थी। पत्रलेखा और राजकुमार राव साल 2014 में आई फिल्म सिटीलाइट्स में साथ नजर आए थे।

राजकुमार का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, राजकुमार राव नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक अनोखी कॉमेडी फिल्म 'टोस्टर' में नजर आएंगे, जिसे उनके अपने बैनर KAMPA फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। मूवी में सान्या मल्होत्रा ​​उनकी को-लीड होंगी। इसके साथ ही राजकुमार अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित एक कोर्टरूम ड्रामा बायोपिक में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की अहम भूमिका के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग 2025 के आखिर से 2026 तक चलेगी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Rajkummar Rao

