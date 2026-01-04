राजकुमार राव अनजानी शादियों में जाकर करते थे ऐसी खुराफातें, एक्टर ने सुनाए बचपन के किस्से

संक्षेप: Rajkummar Rao: राजकुमार राव ने बताईं अपने बचपन की शैतानियां। शादी के सीजन में किया करते थे यह काम। एक शादी में खाना और दूसरी में मीठा खाने जाया करते थे स्त्री फेम एक्टर।

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपने मस्तमौला देसी अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में वो अभी से कहीं ज्यादा शरारती हुआ करते थे। राजकुमार राव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन में अनजानी शादियों में जाकर खूब खुराफात किया करते थे। वह दूसरों की शादियों में जाकर खाना खा लिया करते थे और ऐसा वह जान बूझकर अलग-अलग शादियों में किया करते थे। राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू के दौरान यह पूरा वाकया बताया।

जान बूझकर किया करते थे यह काम राजकुमार राव और वामिका गब्बी एक इंटरव्यू में बातचीत के लिए पहुंचे थे जब बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने किसी बिना बुलाए अनजानी शादी में जाकर खाना खाया है? जवाब में राजकुमार राव ने कहा, “बहुत किया है। बचपन में किया है ना। एक बार में दो-दो शादियों में करता था। ऐसे कि इस वाली में खाना खा लिया, तो अब मिठाई कहां खाएं? तो अरे वहां पर भी एक शादी है तो वहां पर जाकर मिठाई खाएंगे। तो उस पार्क में जाकर दूसरी शादी में मिठाई खाकर आते थे।”