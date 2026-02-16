राजकुमार राव का लेटेस्ट लुक हुआ वायरल, जानें अचानक ऐसे क्यों दिखने लगे एक्टर
Rajkummar Rao Look: राजकुमार राव रविवार को एक इवेंट में नजर आए थे। उनका लुक देख लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमार राव को अचानक क्या हो गया है।
राजकुमार राव की लेटेस्ट पिक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल, रविवार के दिन राजकुमार राव एक शॉर्ट फिल्म के इवेंट में गए थे। जब वे रेड कार्पेट पर आए तब पैप्स दंग रह गए। राजकुमार का वजन बढ़ा हुआ दिखा, उनकी हेयरलाइन अलग दिखी और उनका अंदाज बदला-बदला लगा। ऐसे में उनके फैंस उनका लेटेस्ट वीडियो देख परेशान हो गए। आइए आपको बताते हैं कि राजकुमार राव के लुक के बदलने के पीछे का कारण क्या है।
सोर्स ने किया रिवील
एक्टर के एक करीबी सोर्स ने हिन्दुस्तान टाइम्स सिटी को बताया कि उनकी हेल्थ ठीक है। वे बोले, ‘राजकुमार ने अपनी अगली बायोपिक ‘निकम’ के लिए बहुत ज्यादा वजन बढ़ाया है क्योंकि वे अपनी उम्र से बहुत बड़े सेलेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वह फाइनल रिजल्ट से बहुत खुश है और उन्होंने अपनी शूटिंग भी पूरी कर ली है।’
किसकी बायोपिक के लिए बढ़ाया वजन?
राजकुमार राव एक्स-क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं। सोर्स ने कहा, ‘यह बदलाव का दौर है। अब राज ने अपना सारा वजन कम करना शुरू कर दिया है। वह प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वह खुद की बॉडी पर काम करेंगे जो ज्यादा रियल लगेगा।’
कब आएगी ये बायोपिक?
लव रंजन के डायरेक्शन में बन रही बायोपिक में सौरव गांगुली की जर्नी दिखाई जाएगी। कैसे क्रिकेटर बने, उनकी लीडरशिप में क्या-क्या हुआ और भारतीय क्रिकेट पर उनका क्या असर रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है।
