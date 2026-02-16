Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

राजकुमार राव का लेटेस्ट लुक हुआ वायरल, जानें अचानक ऐसे क्यों दिखने लगे एक्टर

Feb 16, 2026 01:21 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Rajkummar Rao Look: राजकुमार राव रविवार को एक इवेंट में नजर आए थे। उनका लुक देख लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमार राव को अचानक क्या हो गया है।

राजकुमार राव का लेटेस्ट लुक हुआ वायरल, जानें अचानक ऐसे क्यों दिखने लगे एक्टर

राजकुमार राव की लेटेस्ट पिक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल, रविवार के दिन राजकुमार राव एक शॉर्ट फिल्म के इवेंट में गए थे। जब वे रेड कार्पेट पर आए तब पैप्स दंग रह गए। राजकुमार का वजन बढ़ा हुआ दिखा, उनकी हेयरलाइन अलग दिखी और उनका अंदाज बदला-बदला लगा। ऐसे में उनके फैंस उनका लेटेस्ट वीडियो देख परेशान हो गए। आइए आपको बताते हैं कि राजकुमार राव के लुक के बदलने के पीछे का कारण क्या है।

सोर्स ने किया रिवील

एक्टर के एक करीबी सोर्स ने हिन्दुस्तान टाइम्स सिटी को बताया कि उनकी हेल्थ ठीक है। वे बोले, ‘राजकुमार ने अपनी अगली बायोपिक ‘निकम’ के लिए बहुत ज्यादा वजन बढ़ाया है क्योंकि वे अपनी उम्र से बहुत बड़े सेलेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वह फाइनल रिजल्ट से बहुत खुश है और उन्होंने अपनी शूटिंग भी पूरी कर ली है।’

ये भी पढ़ें:राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शेयर की बेटी की पहली फोटो शेयर की, रखा ये नाम

किसकी बायोपिक के लिए बढ़ाया वजन?

राजकुमार राव एक्स-क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं। सोर्स ने कहा, ‘यह बदलाव का दौर है। अब राज ने अपना सारा वजन कम करना शुरू कर दिया है। वह प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वह खुद की बॉडी पर काम करेंगे जो ज्यादा रियल लगेगा।’

सौरव गांगुली

कब आएगी ये बायोपिक?

लव रंजन के डायरेक्शन में बन रही बायोपिक में सौरव गांगुली की जर्नी दिखाई जाएगी। कैसे क्रिकेटर बने, उनकी लीडरशिप में क्या-क्या हुआ और भारतीय क्रिकेट पर उनका क्या असर रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है।

ये भी पढ़ें:LIVE: सोनू सूद ने राजपाल यादव के लिए की प्रार्थना, आज होगी बेल पर सुनवाई
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Rajkummar Rao

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;