राजकुमार राव ने किया छात्रों का सपोर्ट, कहा- हम सबको बस एक ही चीज चाहिए और वो है…
राजकुमार राव ने पहली बार जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन पर बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि हिंसा किसी भी तरफ से हो जख्म ही बढ़ाती है।
बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर राजकुमार राव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर कर इस देश के युवाओं और छात्रों का सपोर्ट किया है। उन्होंने प्रशासन से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की है। पढ़िए उन्होंने क्या लिखा।
क्या बोले राजकुमार राव?
राजकुमार राव ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जब युवाओं को लगने लगे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तब समाज को जागने की जरूरत है। समाज के लिए ये रिमाइंडर है कि उन्हें सुना जाए। हर आवाज सम्मान, निष्पक्षता और गरिमा के साथ सुनी जानी चाहिए। हिंसा किसी भी तरफ से हो, सिर्फ जख्म बढ़ाती है।'
ये समय टकराव का नहीं- राजकुमार राव
अभिनेता ने शांति और भाईचारे पर जोर देते हुए लिखा, ‘शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। किसी भी तरफ से की गई हिंसा केवल जख्मों को गहरा करती है और हमें सार्थक समाधानों से दूर ले जाती है। ये समय टकराव का नहीं, बल्कि संवाद और सहानुभूति का है।’
सरकार से अपील
एक्टर ने आगे लिखा, 'छात्रों को जिम्मेदारी से अपनी बात कहने दें। अधिकारी सहानुभूति, खुलेपन और सुनने की सच्ची इच्छा के साथ प्रतिक्रिया दें। असली और स्थायी बदलाव टकराव से नहीं, बल्कि बातचीत से आता है। आज इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हम सबको बस एक ही चीज चाहिए, अपने देश की तरक्की और उस तरक्की की नींव है निष्पक्ष शिक्षा। जय हिंद।'
इन एक्टर्स ने भी दिया स्टूडेंट्स का साथ
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों ने छात्रों का समर्थन किया है। शबाना आजमी, कुनिका सदानंद और प्रकाश राज ने खुद दिल्ली पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं सोनू सूद, वीर दास, दीया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, भूमि पेडनेकर, हुमा कुरैशी, नंदिता दास, आयुष शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, ऋतिक रोशन और स्क्रीनराइटर सुतापा सिकदर समेत कई अन्य लोगों ने ऑनलाइन सपोर्ट दिखाया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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