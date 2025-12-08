आमिर खान इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का बनने जा रहा है सीक्वल, स्क्रिप्ट हुई तैयार
Aamir Khan Film Sequel: आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर खान की फिल्म का सीक्वल बनने वाला है। आइए आपको इस फिल्म के सीक्वल की डिटेल्स आपको देते हैं।
हिंदी सिनेमा के परफेक्शनिस्ट आमिर खान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। इस फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान, आर माधवन और शरमन जोशी थे। जी हां, सही समझे आप। इस फिल्म का नाम ‘3 इडियट्स’ है। ये फिल्म साल 2009 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे।
स्क्रिप्ट हुई फाइनल
पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमार हिरानी ने ‘3 इडियट्स 2’ की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग साल 2026 में शुरू होगी। खास बात ये है कि सीक्वल में इसकी आइकॉनिक स्टार कास्ट वापस आएगी। जी हां, आमिर खान, करीना कपूर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी सीक्वल का हिस्सा होंगे।
कैसी होगी सीक्वल की कहानी?
सोर्स ने कहा, "टीम एक्साइटेड है। उन्हें लगता है कि सीक्वल में भी वही मैजिक नजर आएगा जो पार्ट-1 में नजर आया था।" ये भी बताया जा रहा है कि जब ‘3 इडियट्स’ के क्लाइमेक्स सीन में रैंचो, फरहान और राजू अलग हो गए थे उसके लगभग 15 साल बाद की कहानी सीक्वल में दिखाई जाएगी।
आमिर ने होल्ड पर रखी अपनी ये फिल्म
रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने अपनी दादासाहेब फाल्के बायोपिक को अभी के लिए होल्ड पर रख दिया है क्योंकि वे स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं हैं।
