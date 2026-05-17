साउथ का वो हीरो जिसने दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, 800 करोड़ी इस फिल्म ने उन्हें बनाया बादशाह
साल 2018 में रिलीज हुई जिसने साउथ के एक एक्टर को इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। यही नहीं इस एक्टर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। साथ ही इस एक्टर ने साउथ ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी अपना सिक्का जमाया।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्में ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ ब्लॉकबस्टर रहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाई। एक ऐसी ही फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई जिसने साउथ के एक एक्टर को इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। यही नहीं इस एक्टर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। साथ ही इस एक्टर ने साउथ ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी अपना सिक्का जमाया। आइए जानते हैं कौन है वो हीरो और किस फिल्म ने उसे खास पहचान दिलाई।
इस फिल्म ने बनाया बादशाह
साउथ के जिस सुपरस्टार की हम बात कर रहे हैं वो कई और नहीं, बल्कि रजनीकांत हैं। रजनी को साउथ इंडस्ट्री में भगवान का दर्जा दिया जाता है। रजनीकांत की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो साल 2018 में रिलीज हुई उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी 'रोबोट 2.0' है। इसमें रजनीकांत ने चिट्टी नाम के रोबोट का किरदार निभाया था। रिपोर्ट्स की मानें तो रजनी की इस फिल्म का बजट 543 से 570 करोड़ रुपये है। यही नहीं, फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर करीब ₹544 करोड़ का खर्च आया था। इस भारी बजट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था।
देखते हैं एक्टर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जिसने थलाइवा को बनाया बादशाह
|रोबोट 2.0
|साल 2018 वर्ल्डवाइड 800 करोड़
|कबाली
|साल 2016 वर्ल्डवाइड 305 करोड़
|रोबोट
|साल 2010 वर्ल्डवाइड 290 करोड़
|पेट्टा
|साल 2019 वर्ल्डवाइड 232 करोड़
|दरबार
|साल 2020 वर्ल्डवाइड 250 करोड़
|अन्नात्थे
|साल 2021 वर्ल्डवाइड 170-172 करोड़
|शिवाजी द बॉस
|साल 2007 वर्ल्डवाइड 160 करोड़
|लिंगा
|साल 2024 वर्ल्डवाइड 160 करोड़
|काला
|साल 2018 वर्ल्डवाइड 160 करोड़
|जेलर
|साल 2023 वर्ल्डवाइड 605 से 610 करोड़
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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