रिलीज से पहले ही कमा लिए 250 करोड़ रुपये, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे रजनीकांत की 'कुली' के शोज

Coolie Advance Booking: रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कुली लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और रिलीज से पहले ही मूवी 250 करोड़ कमा चुकी है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 11:52 AM
सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'कुली' का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। फिल्म थिएटर्स में 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने जा रही है। मूवी के लिए कई जगहों पर एडवांस बुकिंग भी चालू हो गई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन और स्वैग देखने को मिलेगा।

रिलीज से पहले ही कमा लिए इतने करोड़ रुपये?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 375 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने अपने डिजिटल, म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स बेचकर 250 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर ली है। फिल्म के इंटरनेशनल राइट्स 68 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। कमाई के आधार पर देखा जाए तो रिलीज से पहले ही 'कुली' अभी तक की दूसरी सबसे बड़ी तमिल फिल्म बन गई है। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुली ने 30 करोड़ रुपये की कमाई अभी तक एडवांस बुकिंग के जरिए कर ली है।

क्या 'लियो' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

कमाई के आंकड़ों की बात करें तो लोकेश कनगराज के ही निर्देशन में बनी फिल्म 'लियो' ने ओपनिंग डे पर 66 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। अब देखना यह होगा कि क्या 'कुली' उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं। केरल और कर्नाटक के कुछ थिएटर्स में इस फिल्म की स्क्रीनिंग 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दी जाएगी। हालांकि तमिलनाडु में दर्शकों को पहला शो सुबह 9 बजे से देखने को मिलेगा। ऐसा वहां के लोकल रेग्युलेशन्स की वजह से किया जा रहा है।

फिल्म को सेंसर बोर्ड ने दिया है A सर्टिफिकेट

सेंसर बोर्ड ने रजनीकांत की इस फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है, यानि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को देखने नहीं जा पाएंगे। फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी किया जा चुका है और इसमें दिखाए गए ताबड़तोड़ एक्शन को देखकर दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। नागार्जुन, सत्यराज और आमिर खान समेत उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे स्टार्स आपको इस फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे।

