कुली ने कमाए 150 करोड़, रजनीकांत ने फैंस को बताया भगवान; बोले- आपने मुझे जिंदा…
रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल नोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर सबको शुक्रिया कहा है। इसके अलावा कई सेलेब्स को भी शुक्रिया कहा है।
रजनीकांत की फिल्म कुली गुरुवार को रिलीज हुई है जिसको लेकर काफी समय से बज था। फिल्म को ना सिर्फ दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। रजनीकांत को फिल्मों में काम करते हुए 50 साल भी हो गए हैं। अब रजनीकांत ने ऐसे मौके पर फैंस के लिए स्पेशल मैसेज शेयर किया है। इसके साथ ही कुली के 150 करोड़ कमाने पर भी बात की है।
क्या बोले रजनीकांत
दरअसल, कुली ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ की कमाई कर ली है। रजनीकांत ने स्टेटमेंट जारी कर लिखा, मैं तमिल के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, डिप्टी मुख्यमंत्री, बीजेपी लीडर नैनर, मेरे दोस्त अन्नामलाई, मैडम ससिकला, मैडम प्रेमलथा को भी शुक्रिया कहता हूं जिन्होंने 50 साल की फिल्म इंडस्ट्री की मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है।
फैंस को बताया भगवान
उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्त कमल हासन, ममूटी, मोहलाल को भी थैंक्यू कहा है। उन्होंने अपने फैंस को भी थैंक्यू कहा और उन्हें भगवान बताया। उन्होंने लिखा, मैं अपने फैंस को भी शुक्रिया कहूंगा जो भगवान की तरह हैं और उन्होंने मुझे जिंदा रखा है।
इस पोस्ट पर फैंस के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा, लव यू थलाइवा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपने मेरी लाइफ को छू लिया है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक ने लिखा कि आपने हमें ऐसी यादें दी हैं जो कभी नहीं भूल सकते।
वॉर 2 से टक्कर
रजनीकांत की फिल्म कुली की बात करें तो इसे लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो है। 150 करोड़ की ओपनिंग के साथ यह सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली तमिल फिल्म बन गई है। वॉर 2 रिलीज हुई है 14 अगस्त को और इसी दिन ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म वॉर 2 भी रिलीज हुई है।
