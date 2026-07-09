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राजेश शर्मा की हालत गंभीर, एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने दी पूरी घटना की जानकारी, AICWA ने उठाए सवाल

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Rajesh Sharma: राजेश शर्मा अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। इस बीच एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने नोट शेयर कर बताया कि सेट पर राजेश शर्मा के साथ क्या हुआ था।

राजेश शर्मा की हालत गंभीर, एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने दी पूरी घटना की जानकारी, AICWA ने उठाए सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने एक्टर राजेश शर्मा की हेल्थ का अपडेट दिया है। दरअसल, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में राजेश साउथ एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने उन्हें काट लिया और उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई है। ऐसे में उन्हें कोलकाता के ढाकुरिया स्थित मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबर आ रही है कि राजेश की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है।

सेट पर क्या हुआ?

सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर नोट शेयर कर डिटेल में बताया कि राजेश के साथ क्या हुआ था। उनके अनुसार, ये घटना उस समय हुई थी जब राजेश रामोजी फिल्म सिटी के एक घने पेड़-पौधे वाले इलाके में थे और लोकल टेक्नीशियंस से बात कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पैर में किसी चीज ने काटा है। शुरुआत में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और शूटिंग पूरी की। लेकिन लगभग छह घंटे बाद उनके दाहिने पैर में दर्द शुरू हो गया। इसके बावजूद उन्होंने कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट में बैठने के बाद उन्हें तेज बुखार आया और बेचैनी होने लगी। ऐसे में कोलकाता पहुंचते ही उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

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डॉक्टर क्या बोल रहे हैं?

डॉक्टरों के मुताबिक, कीड़े के काटने की वजह से जह उनके दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक फैल गया है और बड़े-बड़े छाले उभर आए हैं। इसके साथ ही एक्टर को सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है।

एसोसिएशन ने उठाए सवाल

इस दुखद घटना ने भारतीय फिल्म उद्योग में सुरक्षा मानकों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष इंजीनियर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रोडक्शन हाउस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब अभिनेता की हालत सेट पर ही बिगड़ने लगी थी, तो निर्माताओं ने उन्हें हैदराबाद के ही किसी बड़े अस्पताल में तुरंत भर्ती क्यों नहीं कराया और उन्हें उस हालत में सफर करने की अनुमति कैसे दी?

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने फिल्म के सेट्स पर बुनियादी स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी का भी आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसोसिएशन ने सीधे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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