राजेश शर्मा की हालत गंभीर, एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने दी पूरी घटना की जानकारी, AICWA ने उठाए सवाल
Rajesh Sharma: राजेश शर्मा अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। इस बीच एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने नोट शेयर कर बताया कि सेट पर राजेश शर्मा के साथ क्या हुआ था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने एक्टर राजेश शर्मा की हेल्थ का अपडेट दिया है। दरअसल, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में राजेश साउथ एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने उन्हें काट लिया और उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई है। ऐसे में उन्हें कोलकाता के ढाकुरिया स्थित मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबर आ रही है कि राजेश की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है।
सेट पर क्या हुआ?
सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर नोट शेयर कर डिटेल में बताया कि राजेश के साथ क्या हुआ था। उनके अनुसार, ये घटना उस समय हुई थी जब राजेश रामोजी फिल्म सिटी के एक घने पेड़-पौधे वाले इलाके में थे और लोकल टेक्नीशियंस से बात कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पैर में किसी चीज ने काटा है। शुरुआत में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और शूटिंग पूरी की। लेकिन लगभग छह घंटे बाद उनके दाहिने पैर में दर्द शुरू हो गया। इसके बावजूद उन्होंने कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट में बैठने के बाद उन्हें तेज बुखार आया और बेचैनी होने लगी। ऐसे में कोलकाता पहुंचते ही उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर क्या बोल रहे हैं?
डॉक्टरों के मुताबिक, कीड़े के काटने की वजह से जह उनके दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक फैल गया है और बड़े-बड़े छाले उभर आए हैं। इसके साथ ही एक्टर को सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है।
एसोसिएशन ने उठाए सवाल
इस दुखद घटना ने भारतीय फिल्म उद्योग में सुरक्षा मानकों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष इंजीनियर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रोडक्शन हाउस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब अभिनेता की हालत सेट पर ही बिगड़ने लगी थी, तो निर्माताओं ने उन्हें हैदराबाद के ही किसी बड़े अस्पताल में तुरंत भर्ती क्यों नहीं कराया और उन्हें उस हालत में सफर करने की अनुमति कैसे दी?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने फिल्म के सेट्स पर बुनियादी स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी का भी आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसोसिएशन ने सीधे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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