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राजेश शर्मा की हालत अब कैसी है? FWICE के प्रेसिडेंट ने दिया अपडेट

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Rajesh Sharma: FWICE के प्रेसिडेंट ने एक्टर राजेश शर्मा का हेल्थ अपडेट दिया है। दरअसल, फिल्म के सेट पर राजेश को किड़े ने काट लिया था और उनकी हालत खराब हो गई थी।

राजेश शर्मा की हालत अब कैसी है? FWICE के प्रेसिडेंट ने दिया अपडेट

‘खोसला का घोसला’, ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘स्पेशल 26’ जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर राजेश शर्मा की हालत अब पहले से बेहतर है। दरअसल, प्रभास की आने वाली फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग के दौरान राजेश को कीड़े ने काट लिया था। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के ढाकुरिया के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं अब उनका हेल्थ अपडेट सामने आया है।

जल्द काम पर लौटेंगे राजेश

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने इंडिया टुडे को कन्फर्म किया कि राजेश की हालत ठीक है और वो इलाज के बाद मुंबई लौट आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ दिनों में राजेश काम पर वापस लौट आएंगे।

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बीएन तिवारी का बयान

बीएन तिवारी ने कहा, ‘राजेश ठीक हो गए हैं और कोलकाता से मुंबई वापस आ गए हैं। दरअसल, उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से कॉम्प्लीकेशंस हुई थीं, लेकिन अब राजेश ठीक हैं। एक्टर कुछ दिनों में काम पर भी वापस लौट आएंगे।’

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सेट पर हुआ क्या था?

राजेश शर्मा के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, एक्टर सुदीपा चटर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी कर उन हालातों के बारे में बताया था जिनकी वजह से उन्हें मेडिकल इमरजेंसी हुई। उनके बयान में लिखा था, ‘एक्टर राजेश शर्मा को मशहूर एक्टर प्रभास की फिल्म की शूटिंग के दौरान रामोजी फिल्म सिटी में किसी कीड़े ने काट लिया था। शायद किसी कीड़े या ज़हरीली मकड़ी ने। पैकअप के बाद, राजेश घने पेड़-पौधों से घिरे एक इलाके में लोकल टेक्नीशियन से बात कर रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी कीड़े ने उन्हें काटा है। क्योंकि उस समय उन्हें ये सीरियस नहीं लगा इसलिए उन्होंने तुरंत मेडिकल मदद लिए बिना काम जारी रखा। अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद, वह कोलकाता वापस जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए। सफर के दौरान, उन्हें तेज बुखार आया, वे बेचैन होते गए, और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। अगले दिन, उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल, ढाकुरिया में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन उन्हें तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ और दाहिने पैर में इंफेक्शन बढ़ रहा है।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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