'मुझसे भी बर्तन धुलवाएंगे?' जब राजेश खन्ना को ऑफर हुआ था बिग बॉस

राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड ने बताया कि एक बार भारत के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना को बिग बॉस ऑफर हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजेश खन्ना से शो में हिस्सा लेने से मना किया था।

इंडियन टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में आपने कई सिलेब्स को देखा है। पर क्या आप जानते हैं एक बार राजेश खन्ना को भी बिग बॉस ने अप्रोच किया था। उन्हें बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए अच्छा-खासा पैसा ऑफर हुआ था। राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने बताया कि उन्हें जब बिग बॉस को ऑफर आया था तब वो शो करने का सोच रहे थे। बाद में अनीता ने जब उन्हें बिग बॉस का कॉन्सेप्ट समझाया तो उन्होंने पूछा था कि क्या उनसे भी बर्तन धुलवाए जाएंगे।

जब राजेश खन्ना को आया बिग बॉस का ऑफर रील मीट्स रियल में खास बातचीत के दौरान अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना को बिग बॉस में आने के लिए अच्छा-खासा अमाउंट ऑफर हुआ था। उन्होंने कहा, “एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं बिग बॉस में जाउंगा तो शायद एक बेहतर इंसान बन सकूं। मैं ये सुनकर हैरान थी। मैंने उन्हें कहा कि वो शो आपके कद के लायक नहीं है। आप ऐसी जगह नहीं जा सकते हैं। आपका औरा अलग है।”

अनीता ने राजेश खन्ना को क्या समझाया था अनीता ने आगे कहा, "मैंने उन्हें बताया कि वो आपसे घर के काम करवाएंगे, वो आपसे बर्तन धुलवाएंगे। उन्होंने पूछा था कि क्या वो मुझसे भी बर्तन धुलवाएंगे? मैंने कहा, नहीं, वो आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे।"