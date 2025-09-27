Rajesh Khanna used to come late to the sets, but the producer played this trick on him and he started coming on time राजेश खन्ना के सेट पर लेट आने से परेशान प्रोड्यूसर ने चली थी ये चाल, समय पर आने लगे थे काका, Bollywood Hindi News - Hindustan
सुपरस्टार राजेश खन्ना के फिल्म सेट पर लेट आने से प्रोड्यूसर परेशान रहते थे। लेकिन फिर फिल्म हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को टाइम पर लाने के लिए जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 08:31 PM
सुपरस्टार राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा दोनों ही हिंदी सिनेमा के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने-अपने अंदाज से ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ी। जहां राजेश खन्ना अपने रोमांटिक इमेज और स्टारडम की वजह से काका के नाम से मशहूर हुए, वहीं प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड के आइकॉनिक विलेन के तौर पर अमर पहचान बनाई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इसी दौरान का एक किस्स्सा प्रेम चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना को सेट पर समय पर लाने के लिए प्रोड्यूसर ने ये ट्रिक अपनाई थी।

हाथी मेरे साथी के सेट का किस्सा

फिल्म हाथी मेरे साथी साउथ के प्रोड्यूसर चिनप्पा देवर ने बनाई थी और शूटिंग मद्रास में हो रही थी। उस वक्त राजेश खन्ना की एक बड़ी आदत ने प्रोड्यूसर्स को परेशान कर रखा था। वो कभी भी शूटिंग पर वक्त से नहीं पहुंचते थे। सुबह 9 बजे का शेड्यूल होता, लेकिन काका सेट पर 12 बजे तक आते। इस लेट-लतीफी से परेशान चिनप्पा देवर ने एक अनोखा तरीका निकाला।

राजेश खन्ना के साथ खेली ये चाल

प्रेम चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोड्यूसर ने एक आदमी को राजेश खन्ना को सेट पर लाने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जब भी काका लेट आते, चिनप्पा उस आदमी को सबके सामने गालियां देते और चिल्लाकर कहते, “क्या हम तुझे पैसा नहीं दे रहे? तू वक्त पर क्यों नहीं आता?” यह सब राजेश खन्ना सुनते रहते। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला और फिर काका को अहसास हो गया कि ये पूरा ड्रामा दरअसल उन्हें समय पर लाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने शूटिंग पर वक्त से आना शुरू कर दिया।

Rajesh Khanna Prem Chopra

