राजेश खन्ना के सेट पर लेट आने से परेशान प्रोड्यूसर ने चली थी ये चाल, समय पर आने लगे थे काका

सुपरस्टार राजेश खन्ना के फिल्म सेट पर लेट आने से प्रोड्यूसर परेशान रहते थे। लेकिन फिर फिल्म हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को टाइम पर लाने के लिए जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया।

सुपरस्टार राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा दोनों ही हिंदी सिनेमा के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने-अपने अंदाज से ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ी। जहां राजेश खन्ना अपने रोमांटिक इमेज और स्टारडम की वजह से काका के नाम से मशहूर हुए, वहीं प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड के आइकॉनिक विलेन के तौर पर अमर पहचान बनाई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इसी दौरान का एक किस्स्सा प्रेम चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना को सेट पर समय पर लाने के लिए प्रोड्यूसर ने ये ट्रिक अपनाई थी।

हाथी मेरे साथी के सेट का किस्सा फिल्म हाथी मेरे साथी साउथ के प्रोड्यूसर चिनप्पा देवर ने बनाई थी और शूटिंग मद्रास में हो रही थी। उस वक्त राजेश खन्ना की एक बड़ी आदत ने प्रोड्यूसर्स को परेशान कर रखा था। वो कभी भी शूटिंग पर वक्त से नहीं पहुंचते थे। सुबह 9 बजे का शेड्यूल होता, लेकिन काका सेट पर 12 बजे तक आते। इस लेट-लतीफी से परेशान चिनप्पा देवर ने एक अनोखा तरीका निकाला।