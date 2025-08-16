Rajesh Khanna Secretly Married to Anita Advani says he made mangalsutra and sindoor bhara maang mein राजेश खन्ना ने गुपचुप रचाई थी शादी, मांग में सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया...,अनीता आडवाणी का दावा, Bollywood Hindi News - Hindustan
राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने बताया कि राजेश खन्ना ने उनके साथ गुपचुप शादी रचाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों दोनों ने अपनी शादी का पब्लिक में ऐलान नहीं किया था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:14 PM
बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई थी। इसके बाद, साल 1982 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि, दोनों ने कभी भी डायवोर्स नहीं लिया। हालांकि, राजेश खन्ना की अनीता आडवाणी के साथ रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है। अब अनीता ने कहा कि राजेश खन्ना ने उनसे गुपचुप शादी रचाई।

क्यों नहीं किया शादी का ऐलान?

मेरी सहेली से खास बातचीत में अनीता ने बताया, “हमने गुपचुप रूप से शादी रचाई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई इन सबके बारे में खुलकर बात नहीं करता है। हर कोई कहता है कि हम दोस्त हैं, हम रिलेशनशिप में है या कुछ और। लेकिन मीडिया में ये पहले से ही पता था कि मैं उनके साथ हूं, तो हम में से किसी को शादी का ऐलान पब्लिक में करना जरूरी नहीं लगा।”

घर के मंदिर में की थी शादी

अनीता ने आगे बताया, "हमारे घर में एक मंदिर था। उन्होंने मेरे लिए मंगलसूत्र बनवाया था, मुझे काली और गोल्डन रंग की चूड़ियां पहने कहा था। फिर उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और कहा कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो इस तरह एक रात हमारी शादी हुई।"

अनीता ने ये भी दावा किया कि वो राजेश खन्ना के जीवन में डिंपल से बहुत पहले आई थीं, लेकिन उस वक्त दोनों ने शादी नहीं की थी क्योंकि वो बहुत यंग थीं। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के परिवार ने उन्हें उनकी (राजेश खन्ना) अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होने दिया और मुझे रोकने के लिए बाउंसर्स बिठाए थे।

