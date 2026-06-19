राजेश खन्ना की वो 'सीक्रेट' पार्टी जिसने खत्म कर दिया था गर्लफ्रेंड अंजू संग उनका रिश्ता
राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की सात साल की रिलेशनशिप का अंत काफी फिल्मी था। राजेश खन्ना ने एक सीक्रेट पार्टी की थी जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों की राहें अलग हो गईं और राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी।
एक वक्त था जब राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू को लेकर गॉसिप कॉलम में तमाम खबरें छपती थीं। दोनों के रिश्ते की शुरुआत से लेकर दोनों के अलग होने तक, उस वक्त के गॉसिप कॉल्म्स में तमाम तरह की खबरें छपती थीं। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का सात साल का रिश्ता टूटा था। आज हम आपको राजेश खन्ना की एक ऐसी सीक्रेट पार्टी के बारे में बता रहे हैं जिसके बाद अंजू महेंद्रू और सुपरस्टार राजेश खन्ना का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया।
गर्लफ्रेंड से छिपाकर राजेश खन्ना ने की थी पार्टी
सात साल की रिलेशनशिप में राजेश खन्ना और अंजू के बीच कई बार उतार-चढ़ाव आए। दोनों के रिश्ते में कई समस्याएं आईं, लेकिन दोनों कभी अलग नहीं हुए। पर फिर राजेश खन्ना ने एक ऐसी पार्टी की जिसके बाद दोनों की राहें अलग-अलग हो गईं और राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया संग शादी की। राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब राजेश खन्ना: कुछ तो लोग कहेंगे में बताया गया है कि राजेश खन्ना ने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड अंजू से छिपाकर खंडाला में एक पार्टी की थी। इस पार्टी में केवल राजेश खन्ना के करीबी लोग ही शामिल थे। इन करीबी लोगों में डिंपल का नाम भी शामिल था। अंजू को इस पार्टी की भनक लग गई थी और वो भी खंडाला पहुंच गई थीं।
डिंपल और करीबी दोस्तों के साथ हो रही थी पार्टी
किताब में दी जानकारी के मुताबिक, राजेश खन्ना ने डिंपल, उनके परिवार और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ खंडाला में पार्टी का प्लान बनाया। इस पार्टी की जानकारी उन्होंने केवल अपने स्टाफ के करीबी लोगों को ही दी थी। राजेश खन्ना ने अपने पर्सनल असिस्टेंट प्रशांत रॉय को भी हिदायत दी थी कि इस पार्टी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राजेश खन्ना अपने करीबी दोस्तों और डिंपल के साथ खंडाला के एल ताज में पहुंच गए थे।
जब अंजू को लगी पार्टी की भनक
राजेश खन्ना वहां पार्टी की तैयारी कर रहे थे, इधर अंजू को इस पार्टी की भनक लग लग गई थी। अंजू अपनी मां के साथ राजेश खन्ना के घर पहुंचीं। उन्होंने प्रशांत से पूछा कि राजेश कहां हैं? प्रशांत ने उन्हें कहा कि उन्हें पता नहीं है कि राजेश खन्ना कहां हैं। प्रशांत की बात सुनकर उस वक्त तो अंजू वहां से चली गईं, लेकिन बाद में उन्होंने राजेश खन्ना के घर फोन करके प्रशांत से कैप्रिकॉर्न गाड़ी नें पेट्रोल भरवाकर रखने को कहा। प्रशांत ने ऐसा ही किया। इसके बाद अंजू वहां पहुंचीं और गाड़ी लेकर काका के घर से निकल गईं। आशीर्वाद से निकलने से पहले अंजू ने प्रशांत से कहा कि वो काका को बता दें कि वो खंडाला आ रही हैं।
एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट की गई राजेश खन्ना की पार्टी
इस वक्त प्रशांत के साथ घर पर राजेश खन्ना के मामा केके तलवार भी मौजूद थे। अंजू की बात सुनकर प्रशांत और केके तलवार दोनों ही परेशान हो गए। प्रशांत ने राजेश खन्ना खन्ना तक जैसे-तैसे ये बात पहुंचाई कि अंजू खंडाला के लिए निकल चुकी हैं और एक डेढ़ घंटे में वहां पहुंच जाएगी। राजेश खन्ना को जैसे ही ये बात पता चली, एल ताज में हंगामा मच गया। राजेश खन्ना और उनकी पार्टी में आए लोगों को तुरंत किसी दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया। अंजू वहां जब पहुंचीं तो जाहिर था कि राजेश खन्ना या उनकी पार्टी का कोई भी निशान उस होटल में नहीं मिला।
गुस्से में वापस लौटीं अंजू
अंजू खंडाला से खाली हाथ वापस आईं, लेकिन वो इस बात से काफी नाराज थीं। वापस आकर उन्होंने प्रशांत से कहा कि उन्होंने ही राजेश को इस बात की जानकारी दी होगी? प्रशांत ने उनसे कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अंजू गुस्से में आशीर्वाद से निकल गईं। जब काका वापस आए तो प्रशांत ने उन्हें पूरे दिन का घटनाक्रम बताया। प्रशांत ने जिस तरह से पूरी स्थिति को संभाला, उसके लिए राजेश खन्ना ने उन्हें शाबाशी भी दी।
इसी किताब में प्रशांत ने आगे बताया कि इस पूरी घटना के बाद शाम में ही राजेश खन्ना अपने मामा और प्रशांत के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों से पंजाबी में पूछा कि अब उन लोगों की तय करना है कि डिंपल या अंजू। प्रशांत और राजेश खन्ना के मामा, दोनों ने ही डिंपल का नाम लिया। प्रशांत का कहना था कि कहीं न कहीं वो समझ चुके थे कि राजेश खन्ना डिंपल से शादी का मन बना चुके हैं।
खंडाला से वापस आकर अंजू से क्यों नहीं मिले राजेश खन्ना
अपने और अंजू के ब्रेकअप के बारे में राजेश खन्ना ने एक पुराने इंटरव्यू में (किताब के हवाले से) कहा था कि खंडाला से आकर वो अंजू से मिलना चाहते थे। वो अंजू को बताना चाहते थे कि अब दोनों के बीच कुछ नहीं बचा है , लेकिन राजेश खन्ना को उनके ड्राइवर ने बताया कि अंजू ने उनके लिए एक मैसेज दिया है। अंजू ने कहा है कि वो उन्हें कभी फोन न करें और अगर उन्होंने उनके घर पैर रखा तो उन्हें अपने घर से बाहर फिंकवा देंगी। राजेश खन्ना को अंजू की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस तरह दोनों का सात साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया।
अंजू से ब्रेकअप के कुछ वक्त बाद ही राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी का फैसला इतना अचानक लिया था कि इस फैसले से हर कोई हैरान था। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी साल 1973 में हुई थी। हालांकि, साल 1982 में ही कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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