राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने बताया डिंपल को तलाक देना चाहते थे एक्टर, एक्ट्रेस ने बदले में रख दी ये मांग
राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर रही अनीता अडवानी ने हाल में कहा कि एक्टर ने अपनी अलग हो चुकी पत्नी से तलाक मांगा था। लेकिन तलाक नहीं दिया गया, इसके बदले में सब कुछ नाम कर देने की बात कही गई थी।
बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना के फिल्मी करियर की तरफ उनकी लव लाइफ भी खबरों में बनी रही। 31 साल की उम्र में उन्होंने 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी की और फिर दो बेटियों के जन्म के बाद ये जोड़ी टूट भी गई। डिंपल अपनी दोनों बेटियों के साथ 80 के दशक की शुरुआत में ही राजेश खन्ना से अलग हो गई थीं और उनके अंतिम समय तक दोनों अलग रहे। अब एक्टर की लिव-इन पार्टनर रहीं अनीता अडवानी ने एक्टर्स के तलाक पर बात कही है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना ने डिंपल से तलाक मांगा था लेकिन एक्ट्रेस ने सब कुछ अपने नाम पर कर देने की बात कही।
अनीता अडवानी ने अपने रिश्ते पर कहा-
मेरी सहेली के साथ बातचीत में अनीता ने अपने और राजेश खन्ना के रिश्ते और उनकी अलग हो चुकी पत्नी डिंपल कपाड़िया से तलाक के बारे में बात की। अनीता ने कहा,'मेरा केस है वो हिंदी मैरिज लॉ पे चला गया जिससे मेरा लेना देना नहीं है। यहां सिविल में भेज दिया। सिविल लॉ अलग है। मैंने राजेश खन्ना के साथ रिश्ते को शादी का दर्जा मांगा था। इसमें लिव-इन पार्टनर भी आती हैं। मां और बहनें भी आती हैं।'
राजेश खन्ना ने कई बार मांगा तलाक
अनीता ने आगे कहा कि राजेश खन्ना की वाइफ चली गई थीं वो साथ रहना नहीं चाहती थीं। और वो तलाक भी नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना ने कई बार तलाक मांगा। लेकिन नहीं दिया। डिंपल की तरफ से कहा गया कि अगर तलाक चाहिए तो सबकुछ नाम करना होगा। अनीता ने कहा,'तलाक 10 बार मांगा, नही दिया। उनकी मांग थी कि अगर तलाक देना है तो सब कुछ हमारे नाम कर दो। अनीता ने आगे ये भी कहा कि वो आसान आदमी नहीं थे लेकिन अगर कोई उनके साथ खड़ा है तो लॉ क्यों है जब वो ऐसे रिश्ते को बचा नहीं सकते। ये बहुत ही कन्फ्यूज करने वाली सिचुएशन है।
राजेश खन्ना का जीवन
बता दें, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने 1973 में शादी कर ली थी। शादी की शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। दो बेटियों ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। लेकिन फिर दोनों का रिश्ता टूट गया। साल 1982 में ये जोड़ी टूट गई और डिंपल अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़कर चली है। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद उन्होंने बेटियों की परवरिश के साथ फिल्मों में अपना कमबैक किया। वहीं राजेश खन्ना भी करियर में दूसरा कमबैक नहीं कर सके। 18 जुलाई 2012 को एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली। डेथ से पहले उनके जीवन में अनीता अडवानी थीं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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